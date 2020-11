Băcăuanul Mircea Fechet a fost învestit ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor

UPDATE: La ora 15:30, Mircea Fechet a fost învestit la Cotroceni în funcția de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor și a depus jurământul, în prezența Președintelui României, Klaus Iohannis, și a prim-ministrului Ludovic Orban.

Sunt mai mult decât onorat de încrederea care mi-a fost acordată pentru a prelua Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Am depus astăzi jurământul și vă spun sincer că a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. Știu că nu este un portofoliu ușor. În calitate de secretar de stat de aproape un an de zile, am cunoscut problemele cu care se confruntă Ministerul. Tocmai de aceea vă asigur că înțeleg responsabilitatea pe care o am. Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a implementa cele mai bune politici de mediu, pentru a proteja pădurile din țara noastră și pentru a lua măsuri concrete împotriva poluării cu care ne confruntăm. Nu sunt omul care să evite munca, oricât de grea ar fi și acest lucru îl pot confirma toți cei cu care am făcut echipă de-a lungul anilor. Știu că protejarea mediului înconjurător este cel mai frumos cadou pe care îl putem lăsa copiilor noștri. Așa că: ,,La treabă”! Mulțumesc pentru încredere! – ministrul Mircea Fechet

Știrea inițială:

Activist declarat al problemelor de mediu, Mircea Fechet a fost desemnat să conducă Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în Guvernul Orban, după ce a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul aceluiași minister. Este și reprezentantul României la Agenția Europeană de Mediu de la Copenhaga. Mircea Fechet este și primul ministru „plin”, pe care organizația PNL Bacău l-a dat după Revoluție.

Potrivit Administrației Prezidențiale, președintele Iohannis a semnat decretul privind numirea lui Mircea Fechet. Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură are loc joi, de la ora 15:30.

Ca secretar de stat, a făcut echipă bună cu fostul ministru Costel Alexe și, împreună, au dezvoltat câteva programe de succes, chiar în 2020, an grav afectat de pandemia de coronavirus. Rabla PLUS, programul prin care statul oferă 10.000 de euro pentru achiziția unei mașini electrice și 4500 de euro pentru mașini hibride, a făcut ca, pentru prima oarăîn istoria celor două programe pe care Ministerul Mediului le derulează (Rabla clasic și Rabla PLUS) să fie bătute toate recordurile. Cu câteva luni înainte de finalul programului, sunt rezervate peste 4.247 de mașini, din care aproape 90% sunt full electric, bugetul alocat programului, cel mai mare din ultimii patru ani, peste 140 de milioane de lei, este epuizat și s-a decis suplimentarea acestuia cu alte 60 de milioane de lei.

Mircea Fechet își legă numele și de un alt program, care va demara în următoarele săptămâni: ”Rabla pentru electrocasnice”, prin care peste 100.000 de români vor avea la dispoziție vouchere în valoare de 40 de milioane de lei și vor putea achiziționa până la finalul anului electrocasnice, în schimbul aparaturii la care renunță. Este finanțată achiziția a șapte tipuri de aparaturi electrice și electrocasnice, o modalitate de a susține industria de profil, dar și de a colecta controlat deșeurile electrocasnice din casele românilor.

În calitate de Secretar de stat, Mircea Fechet a coordonat activitatea Administrației Fondului pentru Mediu, Garda Națională de Mediu, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării și a fost preocupat să pună în acord deciziile naționale cu legislația și tendințele existente la nivel european.

Băcăuan de origine, noul ministru al Mediului a primit în familie educația pentru lucrul bine făcut și seriozitate. Este inginer, absolvent al Facultății de Stiința și Ingineria Alimentelor, din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați și, o perioadă, s-a implicat în firma de familie, pe care părinții o au în domeniul fabricării produselor alimentare tradiționale. Și-a completat studiile cu o componentă juridică și s-a specializat în achiziții publice și fonduri europene. A fost vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate (ADIS) Bacău, unul dintre primele proiecte de anvergură, realizat cu fonduri europene, în județul Bacău. După susținerea unui concurs, a devenit Auditor Public Extern în cadrul Autorității de Audit, postură din care a plecat la Ministerul Mediului.

Un om deschis și simpatic, noul ministru Fechet este căsătorit, are doi copii, dar și două pasiuni: fotografia, fiind unul dintre apreciații amatori din domeniu, și brutăria. A făcut pâine cu maia sălbatică într-un cuptor tradițional din satul bunicilor, pe care o împărțea familiei și prietenilor, în special în răgazurile duminicale.

Cât privește politica, la 40 de ani, Mircea Fechet este unul dintre veteranii Partidului Național Liberal, în care activează încă din 2001, din vremea studenției. Extrem de modest, nici aici n-a ars etape: a făcut door-to-door în campaniile electorale, a lipit afișe, a deținut funcții politice la seniori și la tineret.

”Pot să spun altfel decât alții? Că este o onoare să fiu ministru? Pot să spun că este o responsabilitate imensă, mai ales în acest context, în care, la nivel european, se gândesc noile politici de mediu, atât pentru orizontul 2030, cât și 2050? Este o poziție din care îmi doresc, împreună cu colegii din minister, să dezvoltăm cât mai multe programe pentru reducerea poluării, să punem accent pe problematica de mediu, dar, în egală măsură, să conștientizăm populația despre importanța politicilor de mediu. În Europa, anual mor circa 400.000 de oameni din cauza poluării, în România circa 23.000. Avem o problemă serioasă, dar eu cred că putem diminua acest impact negativ. Nu în ultimul rând, doresc să vă asigur de totala mea deschidere către administrațiile locale, indiferent de apartenența politică a primarilor. Încurajez toți primarii să depună proiecte pentru a obține finanțările derulate prin Ministerul Mediului”, a declarat noul ministru Mircea Fechet. (sursa: comunicat de presă)