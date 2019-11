Băcăuanul Mircea Fechet a fost numit secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Mircea Fechet, fost consilier local PNL Bacău, a fost numit secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. El este primul băcăuan care a primit până acum o funcție în aparatul noului guvern al României.



Mircea Fechet are 39 de ani, este căsătorit și are doi copii. În urmă cu un an, el a demisionat din funcțiile deținute în PNL și din Consiliul Local, pentru a se angaja auditor extern la Curtea de Conturi. În guvernarea USL, Fechet a mai deținut o funcție de conducere la Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

„M-a bucurat propunerea lui Ludovic Orban de a face parte din cabinetul său. Este o responsabilitate, mai ales că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este unul cu o problematică extrem de complexă, unde se iau decizii de maximă importanță. Probabil a contat experiența mea anterioară și faptul că am demonstrat că sunt om de echipă”, a declarat, pentru Ziarul de Bacău, Mircea Fechet.