Băcăuanul Mircea Fechet a condus delegația României la Consiliul de Mediu, desfășurat la Bruxelles

Joi, 19 decembrie 2019, a avut loc la Bruxelles, Consiliul de Mediu. Este o reuniune care are loc de 4 ori pe an si in cadrul careia se intalnesc ministrii responsabili pentru protectia mediului si schimbarilor climatice din statele membre UE pentru a discuta subiecte importante in acest domeniu. Romania a fost reprezentata de o delegatie condusa de băcăuanul Mircea Fechet, secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Reuniunea de joi s-a concentrat pe viitorul politicii UE în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu accent pe noul Acord Verde European prezentat de Comisia Europeana in 11 decembrie 2019. S-a intentionat si adoptarea unor mesaje politice privind cadrul global post-2020 în domeniul biodiversității care se doreste adoptat in China anul viitor (cea de a 15-a reuniune a Conferintei Partilor la Convenția privind diversitatea biologică).

Referitor la viitorul politicii UE în domeniul mediului și schimbărilor climatice, Mircea Fechet, seful delegatiei Romaniei, a subliniat importanta „asigurării unei tranzitii la neutralitatea climatica care sa fie echitabila din punct de vedere social si care sa ofere oportunitati de crestere economica pentru toate Statele Membre, inclusiv Romania”.

De asemenea, reprezentantul Romaniei a evidențiat „importanta sprijinului financiar corespunzător, din surse publice și private. Ideea ca «nimeni să nu fie lăsat în urmă» nu trebuie să fie un simplu slogan.”



In domeniul biodiversitatii, Romania a sustinut necesitatea unor ținte realiste și măsurabile, precum și a unei abordari integrate în toate politicile relevante, inclusiv în stabilirea și implementarea viitorului Cadru Financiar Multianual.

In acelasi timp, s-a subliniat importanta unor acțiuni concertate pentru abordarea ratei de pierdere a biodiversității, efectele schimbărilor climatice și supraexploatarea resurselor naturale.

Participarea României, in calitatea de stat membru, la reuniunile Consiliului de Mediu al UE este esențială din perspectiva rolului miniștrilor in deciziile asupra politicii UE in domeniul mediului si schimbărilor climatice, precum si a orientării politice pe care acestia o pot oferi pentru avansarea si finalizarea dosarelor la nivel UE.