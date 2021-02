Băcăuanii rămași fără loc de muncă în străinătate îngroașă rândurile asistaților sociali din județ

Deși Ministerul Muncii a anunțat că intenționează să reducă numărul beneficiarilor de venit minim garantat, numărul acestora a crescut în Bacău. Primarii localităților cu cei mai mulți asistați susțin că principala cauză o reprezintă băcăuanii care nu și-au mai găsit loc de muncă în străinătate și s-au întors acasă.

Potrivit datelor de la finalul lunii ianuarie 2020, Bacăul avea 9.155 beneficiari de venit minim garantat, care au primit 2,5 milioane de lei ajutor de la stat. Horgești, Moinești, Ungureni și Stănișești sunt „campioanele”, având peste 300 de asistați social fiecare.

În ianuarie 2021, erau însă mai mulți băcăuani în această situație, 9.608, care au primit 2,6 milioane de lei sub formă de ajutor financiar.

„Stranierii” îngroașă rândurile asistaților

Dacă în unele localități numărul beneficiarilor a rămas aproape la fel ca în urmă cu un an, în altele a crescut. Este și cazul localității Ștefan cel Mare, unde de la 178 s-a ajuns la 235 de asistați social. Și Ungureni are 30 de persoane în plus de la un an la altul.

„Păi, s-au adăugat cei plecați de obicei în strâinătate pentru o perioadă și au venit acasă anul trecut. Nu au nici un fel de venit. Pentru ajutorul social noi îi chemăm la curățenie, la crăpat lemne”, spune primarul din Ștefan cel Mare, Ion Vlasie.

Cu acest număr total de beneficiari, Bacăul se clasa pe locul al treilea pe țară luna trecută.

Deși suma totală este destul de mare, de fapt, ajutorul pentru persoana singură este 142 de lei, pentru două persoane de 255 de lei, pentru trei persoane de 357 de lei, pentru patru persoane de 442 de lei, iar pentru cinci persoane de 527 de lei. Într-o familie de cinci persoane, rezultă că un membru al familiei va trăi 30 de zile cu 105 lei.

Valoarea minimă a acestui ajutor este de 10 lei pe lună.