Băcăuanii nu au apetit pentru mașinile electrice. În șase ani au fost înmatriculate doar opt autoturisme de acest fel

Prețul încă mare, autonomia mică și prea puține stații de încărcare sunt tot atâtea motive pentru care mașinile electrice nu sunt încă la prea mare căutare în rândul băcăuanilor. Potrivit unui top realizat de startupcafe.ro, în județul Bacău, conform datelor provenite de la Direcția de Înmatriculări, între 2012 și 2018 au fost înregistrate doar opt autoturisme electrice. Evident, cele mai multe astfel de mașini circulă în București, iar topul este completat de județele Cluj, Ilfov și Bihor.

Ecotichetul: 10.000 de euro

Programul Rabla Plus 2018 care a demarat oficial în 26 martie este încă deschis până pe 28 septembrie pentru cei care doresc să își schimbe mașina cu o tehnologie din ce în ce mai căutată. Bonusul acordat de stat este de 45.000 Lei pentru o mașină electrică, respectiv de 20.000 Lei pentru o mașină hibridă de tip plug-in (reîncărcabilă la priză / sursă de alimentare externă). Practic acest bonus se scade din prețul cu TVA al mașinii, mașină care trebuie să fie nouă. Ecotichetul se poate cumula cu prima de casare și va fi scăzut din prețul mașinii. Acest ecotichet nu poate depăși 50 la sută din valoarea mașinii.

În cadrul Rabla Plus, nu este necesar să fie dat spre casare un autoturism vechi. Solicitanții trebuie să se înscrie direct la dealerii autorizați în program și pot achiziționa un singur autoturism într-un an. Din județul Bacău s-au înscris trei producători de mașini din municipiul Bacău și unul din Onești. Deși programul este în desfășurare și ar permite achiziționarea a 2000 de mașini în acest an, solicitările nu sunt atât de multe. „Am avut doar două solicitări până acum. Deocamdată, prețul este încă mare pentru bugetul unui băcăuan”, a declarat un consultant de vânzări de la unul din dealerii din program.

În program a fost acceptată și o persoană juridică din județul Bacău care va primi pentru achiziționarea unei mașini pur electrice suma de 45.000 de lei. Bugetul 2018 alocat pentru achiziționarea mașinilor „verzi” este de 50 de milioane de lei, 15 milioane pentru persoane fizice, iar diferența pentru cele juridice.

Doar o stație de încărcare în Bacău

Ministerul Mediului a promis și o schemă de ajutor pentru primării în vederea montării de stații de încărcare. Strategia ministerului prevede ca până în 2020 în Bacău să fie cinci puncte de reîncărcare cu energie electrică și o stație de realimentare cu gaz natural comprimat.