Băcăuanii fug de oraș! Populația din comunele limitrofe Bacăului a crescut simțitor în ultimii ani

Tot mai multe familii băcăuane aleg să părăsească orașul pentru a se muta la țară, acolo unde nu au problema locurilor de parcare, a vecinilor, a aglomerației sau aerului poluat. Astfel, populația comunelor învecinate Bacăului a crescut simțitor.

În comuna Hemeiuș populația a crescut simțitor în ultimii trei ani. „Când am venit eu în primărie erau circa 4.700 de locuitori, acum am depășit 6.000”, explică primarul Constantin Sava. Acesta pune fenomenul pe seama apropierii de municipiu, dar nu numai. „Cei care s-au mutat au achiziționat case, dar și câte o bucățică de teren. Sunt utilități, în ultimii ani am prelungit rețeaua de gaze, am construit o stație de tratare a apei potabile, s-au turnat 6 kilometri de asfalt, urmează și alții pe fonduri europene, iar tinerii au la dispoziție și o grădiniță cu program prelungit și posibilitatea de loc de muncă la Hit Park”, explică edilul.

Și comuna Sărata se bucură de o populație mai mare în ultimii ani. Apropierea de oraș, la nici 10 minute, este un mare avantaj. „Încă nu toți cei care locuiesc aici au și mutația făcută, dar pot spune că este adevărat. Sunt mai mulți locuitori față de anii trecuți. Când am intrat în primărie, erau 1.900 de locuitori, acum depășim 2.400 și de fapt sunt și mai mulți, pentru că unii au încă domiciliu pe municipiu. Se mută pentru aerul curat, lipsa aglomerației, există infrastructură și toate utilitățile și lucrăm în continuarea la dezvoltarea comunei”, explică primarul Irina Argatu.

Și la Nicolae Bălcescu sunt mai mulți locuitori acum. „Unii dintre cei care aveau apartamente și în oraș au venit înapoi și locuiesc în comună. Noi din păcate avem și mulți cetățeni plecați în străinătate. Nu aș ști să vă spun exact câți au revenit”, ne-a spus primarul Anton Șiler. Pe lângă cetățeni, comuna își rotunjește veniturile și din faptul că aici se plătesc impozite pe teren de către marile magazine deschise pe raza comunei. Și la Nicolae Bălcescu sunt utilități, iar apropierea de drumul european este un alt motiv pentru care multe familii se gândesc la relocare