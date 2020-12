BACĂU: Primii kilometri de autostradă din Moldova au fost inaugurați astăzi de Klaus Iohannis și Ludovic Orban

Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au inaugurat astăzi primii kilometri de autostradă din Moldova, care coincid cu o parte din șoseaua de centură a Bacăului.

La inaugurare au participat și ministrul băcăuan al Mediului, Mircea Fechet, președintele CJ Bacău, Valentin Ivancea, primarul Lucian Stanciu-Viziteu, senatorul Daniel Fenechiu, deputatul Ionel Palăr.

„Îmi face mare plăcere să particip astăzi aici, la inaugurarea acestui drum care deocamdată e centura Bacăului. Este o lucrare extrem de importantă pentru oamenii locului și sunt convins că Primăria și Consiliul Județean vor constata beneficiul. Însă, lucrurile au o importanță dincolo de impactul local. Această bucată de autostradă de 17 km e primul tronson din Moldova care vine să arate determinarea noastră de a dezvolta semnificativ infrastructura din Moldova. Este o promisiune mai veche pe care am făcut-o”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

„Am ținut să fiu prezent la această realizare de excepție și anume realizarea unei centuri ce cuprinde 17 km din viitoarea autostradă A7, cu un an înainte de termen. Există constructori în România capabili de a face lucruri de calitate, repede și de a fi competitivi în valoarea lucrărilor efectuate. De când am venit la guvernare, lucrările pe această centură au fost vizitate de foștii guveranți, care au venit cu fake-news-uri. Progresul fizic era de 27% când am venit la guvernare. Tot ce s-a făcut până aici este făcut de noi. În mandatul guvernului nostru, Comisia Europeană a aprobat finanțarea acestui obiectiv […] Vizavi de Autostrada Bacău-Brașov, se va construi. Este o autostradă extrem de importantă, care va asigura suplimentar față de autostrada Unirii, conectarea Moldovei cu infrastructura europeană”, a declarat premierul Orban.

Circulația pe noul tronson inaugurat al centurii Bacăului va fi deschisă publicului începând cu ora 16.00. Deocamdată, viteza maximă admisă este de 90 de km pe oră.

Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și pădurilor: ”Primii kilometri de autostrada din Moldova! Aici s-a scris istorie!”

”Astăzi, aici, se scrie istorie. Municipiul Bacău are, în sfârșit, o șosea de centură. Iar Moldova are primii kilometri de autostradă. Mă bucur pentru băcăuani, mă bucur pentru toți cei care tranzitează această zonă. Și mă bucur că sunt membru al unui Guvern care a reușit să ducă la capăt acest proiect.

Mărturisesc că, de când sunt ministru al Mediului, nu a existat o ședință de lucru în care să nu se discute despre Varianta Ocolitoare a municipiului Bacău, despre stadiul lucrărilor sau despre alocarea de fonduri. Astăzi, pe șoseaua de centură se circulă. Drumuri bune, dragi băcăuani! Promitem să ne ținem de cuvânt și, în câțiva ani, să mergem pe autostradă până la Brașov, la Focșani sau la Pașcani. Noi chiar vrem să dezvoltăm România!”

Daniel Fenechiu, senator PNL: ”Șoseaua de Centură nu este nici a PNL, nici a PSD. Este a băcăuanilor, a contribuabililor români”

”Faptul că astăzi se circulă pe Centura Bacăului este una dintre cele mai bune demonstrații ale seriozității cu care Guvernul PNL tratează problemele din Moldova, o regiune rămasă, într-adevăr, în urmă, din cauza guvernărilor PSD, în special a celor locale. Oricâte de multe critici a avut acest proiect, oricât de mult au încercat cei de la PSD să pună bețe-n roate, să lanseze zvonuri false, Guvernul Orban și-a văzut de treabă, a tratat cu toată seriozitatea acest șantier, a găsit soluții de finanțare, iar în 12 luni a finalizat acest obiectiv pe care l-a preluat într-un stadiu de execuție de 27%, adică puțin peste un sfert.

Și mai trist este că unii, care își făcuseră un obicei din a se trage cu bicicleta ca să apară în poze, au încercat să-și aroge merite de parcă ei au venit și au pus mâna pe lopată. Exact așa au făcut și în primele luni de pandemie. S-au cățărat pe o dramă.

Șoseaua de Centură nu este nici a PNL, nici a PSD, nici a persoanelor fizice Benea, Șova, și nici în ADN-ul lor. Este șoseaua băcăuanilor, pe care o așteaptă de ani buni. Și, pentru că tot am citit că s-a efectuat nu știu ce transplant de organe, lăudabil, de altfel, pentru că vorbim de vieți salvate, recomand aceleeași echipe și un transplant de dragoste de Bacău, de dragoste de Moldova, celor care sunt ranchiunoși și răutăcioși.”