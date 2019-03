BACĂU: Ministrul Sănătății îndulcește masterplanul. Managerii au 2 luni ca să eficientizeze spitalele

Ministerul Sănătății renunță la măsurile de reformare draconică a sistemului sanitar din regiunea Moldovei prevăzute în Masterplanul regional de servicii de sănătate, document pus în dezbatere în urmă cu mai puțin de o lună.

Aflată în Bacău, Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a negociat cu autoritățile locale și cu fiecare manager de spital din județ. La finalul discuțiilor, Pintea a spus că, pentru a nu se închide spitale și a nu se tăia paturi, managerii trebuie să vină până luni cu planuri solide de eficientizare.

„Nu se taie niciun pat, nu s-a pus niciodată problema tăierilor, ci a reconversiei. Ministerul Sănătății a finanțat spitalele din Bacău, nu poți să închizi ceea ce ai finanțat, dar poți să eficientizezi”, a anunțat ministrul Sorina Pintea, la finalul discuțiilor cu responsabilii din sistemul sanitar băcăuan.

Două luni pentru eficientizare

Îndulcirea măsurilor din masterplan va fi posibilă numai dacă managerii de spitale vor întocmi sau vor îmbunătăți planurile de eficientizare a unităților pe care le conduc. Termenul este foarte scurt, planul trebuie prezentat în această săptămână, iar măsurile de eficientizare trebuie aplicate în cel mult două luni.

Acest masterplan este o condiționalitate a Comisiei Europene, care dorește să vadă sustenabilitatea sistemului sanitar din România. Este făcut de experți, înaintea accesării fondurilor pentru spitalele regionale. „Este o condiționalitate ex ante (trad: pe baza previziunilor – n.r)”, a precizat ministrul Sorina Pintea.

Din declarațiile de la conferința de presă, a reieșit că singura problemă majoră este cu Spitalul Orășenesc din Comănești, unde managerii se schimbă foarte des și unde primarul localității nu vrea să audă de reformare.

Masterplanul, spital cu spital

Senatorul Dragoș Benea a subliniat că „pe orice măsurătoare, indicele de satisfacție a pacienților este foarte scăzut”, în ciuda investițiilor care s-au făcut în domeniu. Parlamentarul a sintetizat concluziile care s-au tras în urma discuțiilor cu fiecare primar sau manager de spital în parte.

Spitalul Orășenesc Buhuși va rămâne spital, după ce, în prima variantă a masterplanului urma să fie transformat în ambulatoriu de specialitate, pierzând componenta de spitalizare. Managerul unității trebuie să depună în acest sens un program de reorganizare.

Spitalul Orășenesc „Ioan Lascăr” Comăneşti depinde de „pixul” primarului din localitate și al managerului. În prima variantă a masterplanului, se prevedea transformarea într-o unitate socială sau de recuperare. Ca să-și schimbe soarta, trebuie luate măsuri de eficientizare.

Senatorul Dragoș Benea a dezvăluit că discuțiile cu primarul din Comănești au fost dificile, după ce edilul Viorel Miron a respins orice măsură și a spus că „indiferent ce va fi, va merge cu țigara aprinsă pe sub apă”. Practic, a relatat Benea, conducerea din Comănești nici nu a venit cu propuneri, nici nu agreează sugestiile de la minister.

„Dacă nu se apucă de pus pe hârtie măsuri de eficientizare, mai devreme sau mai târziu spitalul se va închide”, a spus Benea. El a respins orice interpretare în cheie politică a măpsurilor care vizează spitalul din Comănești.

La rândul său, ministrul Pintea a precizat că, în lipsa reformelor, nu ministerul va lua decizia închiderii, ci se va întâmpla treptat, pentru că, în lipsa unor servicii medicale de care oamenii au nevoie, unitatea va pierde pacienți și va rămâne fără finanțare.



„Acolo unde indicele de utilizare a paturilor este sub 80%, se pune problema conversiei”, a spus Sorina Pintea. Ea a dat ca exemplu secția de Chirurgie de la Comănești, care are 15 paturi, al căror indice de utilizare este de numai 24%. „20 de zile din 30, paturile nu sunt ocupate, am propus ca 5 paturi să devină paturi pentru spitalizare de zi”, a relatat ministrul.

De asemenea, la Cardiologia Comănești, cele 10 paturi au un indice de ocupare de 30%, adică 15 zile din 30 paturile sunt goale.

„Să acordăm servicii medicale de care populația are cu adevărat nevoie”, a cerut ministrul Sănătății. La Comănești, la 120 de paturi sunt 70 de medici, mult peste media națională de „un medic la 5 paturi”. Dintre aceștia, peste 40 sunt rezidenți aprobați de fosta conducere a Direcției de Sănătate Publică ce ar fi fost demisă tocmai pentru că a dat atât de multe aprobări.

Ca soluție propusă pentru Comănești, dar respinsă până acum de conducerea spitalului, ministrul Sănătății a propus creșterea numărului de paturi la Balneofizioterapie, secție supraaglomerată în acest moment.

Spitalul Municipal de Urgență Moinești nu este vizat de măsuri de eficientizare, deoarece unitatea s-a reformat singură, din propria inițiativă a managementului.

Spitalul Municipal Oneşti va trebui reorganizat, chiar managerul a venit cu propuneri. „Se discută de rentabilizare și reconfigurare, în funcție de necesitățile pacienților”, a spus senatorul Benea.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău nu este vizat de o reducere a numărului de paturi, ci va fi restructurat. Minsitrul Sănătății a detaliat că aici se cheltuiesc 86% din venituri pe salarii și nu mai rămân bani pentru medicamentele necesare pacienților. Se va reduce numărul de paturi de la Pneumologie, ce se vor avea ca destinație recuperarea respiratorie și îngrijirile paliative, domenii care sunt foarte bine finanțate.

La Maternitatea Bacău, pacienții se întorc „de la privat la stat”

La Maternitatea Bacău, după analizarea cifrelor, este necesară o eficientizare. „S-au fluturat minciuni, pentru a bloca inițiativa”, a declarat senatorul Benea.

Ministrul Sorina Pintea a completat că indicele de utilizare a paturilor este de numai 50%. Reforma propusă nu va însemna concedierio ale medicilor, care nu vor trebui să plece, unii vor avea loc la cabinetele din policlinică. Asistenții medicali vor fiu mutați în alte secții ale spitalului.

„Toate reconversiile se fac în sensul majorării veniturilor”, a spus Sorina Pintea. Ea a comentat statistica de la Maternitatea Bacău, unde numărul internărilor de zi a crescut luna trecută cu 183%, după apariția planului de restructurare a secției: „Este foarte bine, au adus pacienții de la privat la public!”

Ultima dezbatere pe Masterplan

Masterplanul regional de servicii de sănătate va mai fi în dezbatere câteva zile, ultima rundă fiind programată pentru 19 martie 2019 la Iași. Aceste discuții au fost necesare, deoarece, potrivit Sorinei Pintea, „nu poți lua o decizie în 2019 pe baza indicatoriulor din 2015”.

