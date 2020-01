BACĂU: Avarie, duminică seara, la rețeaua de apă. Cât durează reparațiile – UPDATE

UPDATE: Nina Chiper, managerul CRAB, anunță că lucrările vor dura 6 ore, fiind afectat tot sudul municipiului Bacău:

In data de 26.01.2020, incepand cu ora 18.30, din cauza unei defectiuni, se vor efectua lucrari de interventie la reteaua de distributie apa situata pe strada Aleea Constructorului, nr. 7, din Municipiul Bacau. Durata estimata a interventiei este de 6 ore. In acest interval, in functie de necesitatile tehnice, este posibila si sistarea serviciului de furnizare a apei pentru abonatii cu bransamentele situate in cartierele URA si Narcisa. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Vă mulţumim pentru înţelegere!