BACĂU: A crescut numărul donatorilor de plasmă, pentru bolnavii de COVID. În schimb, numărul donatorilor de sânge e în scădere

Tot mai mulți pacienți care s-au vindecat de Covid 19 au început să doneze plasmă pentru semenii lor, semn că au înțeles importanța acestui gest. Cei declarați vindecați pot dona plasmă chiar și din 2 în 2 săptămâni, o altă condiție fiind aceea de a avea 14 zile de la un test negativ.

„Avem acum și 2-3 persoane pe zi care donează plasmă. Suntem foarte aglomerați, pentru că cererea este mare și de plasmă și de sânge, urgențele sunt multe. Am adus zilele trecute plasmă de la Galați și noi am trimis la Arad. Ne coordonăm între noi pentru că toți pacienții sunt importanți și toți au nevoie”, explică dr.Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii Bacău.

Dacă până acum instituția îi căuta pe cei care se externau după tratamentul din spital,„noutatea absolută este că de acum, atașat de biletul de externare vor primi datele de contact ale centrului unde pot dona plasmă. Totuși, la centrul nostru, 90 la sută dintre donatori sunt persoane care s-au testat fiind contacți sau pentru că doreau să călătorească. După ce au trecut de boală, au venit să doneze”, mai spune dr.Ghindă.

Ca o dovadă în plus că această boală are multe necunoscute, din observațiile celor care lucrează aici, nu toți pacienții care fac forme medii au mulți anticorpi, în timp ce alții care care au făcut forme ușoare au anticorpi mai mulți. „Se pare că fiecare organism reacționează diferit. În schimb, am avut pacienți cu analize modificate după ce s-au tratat în spital. Nu toți cei care vin sunt și apți pentru donare, după acest set de analize pe care noi îl facem înainte de prelevare”, a mai spus șefa Centrului de Transfuzii Bacău.

A scăzut numărul donatorilor de sânge

În schimb, se resimte o lipsă acută de donatori de sânge, numărul lor fiind acum la jumătate față de perioada dinainte de pandemie. Dacă anterior se prezentau lunar 750 până la 900 de persoane la donare, acum într-o lună bună dacă se prezintă la donare 500 de persoane.

Pentru ambele tipuri de donare, beneficiile materiale sunt aceleași, adică zi liberă de la angajator, 7 bonuri de masă, reducere la transportul în comun. În plus, în această lună, în parteneriat cu un sponsor, donatorii vor primi și un cadou și posibilitatea de a participa la o tombolă.