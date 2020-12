Avarie pe conducta CRAB. Alimentarea cu apă a municipiului Onești a fost întreruptă

In urma unei avarii aparuta astazi, 12 decembrie 2020, pe conducta de alimentare cu apa potabila apartinand CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau), alimentarea cu apa a municipiului Onesti a fost intrerupta.

In aceasta situatie, RAJA S.A. va fi nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in municipiul Onesti, astăzi 12 decembrie, incepand cu ora 10.00.

Luam in considerare faptul ca remedierea avariei si intreruperea furnizarii apei potabile catre municipiul Onesti poate fi un proces de durata, astfel, realimenarea municipiului Onesti cu apa potabila din rezervor se va face dupa un program prestabilit, astfel: In aceasta seara, in intervalul orar 18.00-22.00 și mâine dimineața, 13 decembrie, in intervalul orar 06.00-10.00.

De indata ce S.C. COMPANIA REGIOANALA DE APA BACAU va remedia avaria, va asiguram ca RAJA S.A. va intreprinde toate demersurile necesare in vederea alimentarii municipiului Onesti cu apa potabila , in cel mai scurt timp.