Avarie pe aducțiunea de la Valea Uzului: 12 ore fără apă în Onești și localitățile învecinate

Din cauza unei avarii la conducta de aductiune apartinand CRAB, orasul Onesti si localitatile apropiate au ramas fara apa, vineri dupa-amiaza.



In urma unei avarii aparute vineri, in jurul orei 15,00 la conducta de aductiune apa potabila apartinand CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau), in zona localitatii Dofteana, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in orasul Onesti. In jurul orei 16,30, echipele de interventie CRAB au ajuns la fata locului si au preconizat remedierea avariei intr-un interval de 12 ore.

Avand in vedere lungimea si diametrul conductei de aductiune, dar si reteaua de distributie de la nivelul orasului, perioada de umplere si intrare a sistemului in presiune este de circa 12 ore. Cu alte cuvinte, onestenii vor avea apa la robinete la presiuni normale sambata seara – 18 noiembrie 2017, ora 20,30.

„Avand in vedere lungimea conductei de aductiune, dar si vechimea acesteia, inca de la preluare, lucratorii RAJA au luat masurile necesare ca in cazul aparitiei unei avarii pe acest tronson, orasul Onesti sa nu sufere de lipsa apei potabile aproximativ 24 de ore. Astfel, echipele de permanenta au avut grija ca rezervorul de apa Cuciur sa fie plin. In aceasta situatie, SC RAJA SA va realimenta orasul Onesti, cu apa potabila din rezervor, in aceasta seara, in intervalul 19,00 – 20,00 si maine, 18 noiembrie 2017, in intervalul 08,00- 09,00 ; 18,00-20,00”, anunta operatorul de apa si canalizare din Onesti.

Potrivit CRAB, sunt afectate localitatile Dofteana, Tirgu Ocna, Tirgu Trotus; Pangaresti, Onesti, Casin, Borzesti – S.C. CHIMCOMPLEX S.A. „Estimam golirea tronsonului si executia lucrarii de remediere la aproximativ 12 ore, dupa care vor incepe manevrele de reumplere a aductiunii si alimentarea beneficiarilor. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, anunta CRAB.