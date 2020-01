Avarie CRAB: Programul de furnizare a apei potabile în municipiul Onești

Avand in vedere comunicatul S.C. CRAB S.A. prin care se anunta aparitia unei defectiuni pe conduca de aductiune apa potabila Darmanesti-Targu Ocna- Onesti, in incinta SC Carlacton SRL, si intreruperea furnizarii apei potabile incepand din data de 29.01.2020, ora 08.00, pentru o durata de aproximativ 26 ore (golire, remediere defectiune si incarcare aductiune), pentru a putea furniza apa potabila in Municipiul Onesti dupa un program prestabilit si a reface rezerva de apa, RAJA S.A. va furniza apa potabila dupa urmatorul program:

28.01.2020: program normal, intrerupere furnizare apa la ora 22.00

29.01.2020: 06.00 – 09.00; 18.00 – 21.00

30.01.2020: 06.00 – 09.00; 18.00 – 21.00

Vineri, 31.01.2020, se reia furnizarea apei in regim continuu. In cazul in care lucrarea anuntata se va finaliza inainte de termenul preconizat si reumplerea rezervei de apa se va face mai repede, va asiguram ca personalul RAJA S.A. depune toate eforturile in vederea reluarii alimentarii cu apa a municipiului Onesti in regim continuu in cel mai scurt timp!