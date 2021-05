Avantajele și dezavantajele telefoanelor mobile Android

Android este un sistem de operare mobil bazat pe kernel-ul Linux și dezvoltat de Google. Este proiectat pentru dispozitive mobile cu ecran tactil precum smartphone-uri, computere și o interfață de utilizator specializată pentru vehicule cu Android TV.

Sistemul de operare Android folosește intrări tactile pentru a manipula obiecte de pe ecran, folosește tastatura virtuală, a fost conceput pentru intrarea pe ecran tactil, a fost utilizat de echipamente din joc, camere, PC-uri și alte dispozitive electronice.

Este cel mai utilizat și cel mai vândut sistem de operare mobil în zilele noastre, miliarde de utilizatori folosind deja acest sistem de operare mobil într-un telefon Samsung, o tabletă sau un televizor.

Avantajele Android

Are o bază masivă de utilizatori, adoptă din ce în ce mai mult în special în țările în curs de dezvoltare, procesul de revizuire a aplicațiilor Android este destul de simplu și este nevoie de mai puțin timp decât iOS pentru ca o aplicație să fie aprobată pentru publicare în magazinul de jocuri.

Veți primi orice SMS, e-mail sau chiar ultimele articole de pe un cititor RSS. Va exista întotdeauna o notificare pe ecranul de pe telefonul Android, nu puteți să ratați indicatorul LED care clipește, deci nu veți pierde niciun SMS, e-mail sau chiar apel pierdut.

Telefoanele Android pot rula multe aplicații, puteți naviga, puteți utiliza Facebook în timp ce ascultați melodii, are diferite opțiuni de telefon, are mii de aplicații de descărcat online care sunt gratuite.

Puteți accesa cu ușurință mii de aplicații, dacă vă place să instalați aplicațiile sau jocurile prin Google Android App Market. Puteți descărca gratuit și există zeci de mii de aplicații și jocuri care sunt gata pentru descărcare pe telefoanele Android.

Are suport software excelent și aplicații, există o mare varietate de telefoane care să se potrivească bugetului dvs., are actualizări frecvente ale sistemului de operare pentru îmbunătățirea performanței. În plus, telefoanele Android pot funcționa și ca un router pentru partajarea internetului.

Puteți instala un ROM modificat. Aceasta este versiunea care nu a fost în conformitate cu specificația telefoanele mobile lansate. Există multe versiuni de ROM personalizate pe care le puteți utiliza pe telefoanele Android și garantat nu vă vor afecta dispozitivul.

Cu widgeturile de pe ecranul de pornire, puteți accesa cu ușurință o varietate de setări rapid și ușor. Dacă sunteți utilizator de servicii Google, de la Gmail la Google Reader, telefonul Android se va integra cu serviciile Google, deci puteți verifica rapid e-mail din Gmail.

Dezavantaje ale Android

Există o multitudine de dispozitive cu dimensiuni diferite de ecran și rezoluții diferite, ceea ce face ca designul aplicației, precum și dezvoltarea UI să fie mult mai dificile, iar calitatea aplicațiilor din Play Store este uneori mai slabă decât a celor din App Store.

Android necesită o conexiune activă la Internet. Ar trebui să existe o conexiune la internet în zona dvs., astfel încât dispozitivul să fie gata să intre online conform nevoilor dvs.

Virușii au introdus versiuni pentru aplicații Android, care vă pot afecta dispozitivul.

Aplicațiile de pe telefoanele Android pot fi într-adevăr obținute cu ușurință și gratuit, dar consecințele fiecăreia dintre aceste aplicații vor fi întotdeauna reclame afișate, fie în partea de sus, fie în partea de jos a aplicației.

Android este mai risipitor decât orice alt sistem de operare, deoarece acest sistem de operare are o mulțime de procese în fundal care duc la consumul rapid al bateriei.

Unele telefoane devin lente după instalarea multor aplicații. Majoritatea telefoanelor Android sunt telefoane cu ecran tactil fără tastatură (există câteva excepții) și majoritatea funcțiilor au nevoie de internet.

Dacă cumpărați un telefon Android scump, este posibil să nu vă placă faptul că există multe telefoane disponibile la prețuri foarte ieftine care funcționează pe Android.

Puteți opri aplicațiile implicite pentru a economisi durata de viață a bateriei. A fost un avantaj, dar există și un dezavantaj, care este faptul că unele versiuni de ROM consumă mai multă baterie decât de obicei. Deci, acest lucru poate provoca probleme legate de baterie.