Autostrada Brașov – Bacău, proiectată de un american cu origini băcăuane. A13 va uni centrul geografic al Moldovei cu centrul geografic al României

Autostrada Brașov – Bacău va fi gata în șase ani, după doi ani în care se vor face Studiul de Fezabilitate și Proiectul Tehnic. Pe 10 iulie 2020, intră în vigoare ordinul de începere a lucrărilor de realizare a documentației.

Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, a prezentat, marți, proiectul pe care l-a promovat când era în Guvern. Proiectantul este firma Search Corporation, condusă de Michael Stanciu, un american cu origini în județul Bacău. Autostrada Brașov – Bacău va uni centrul geografic al Moldovei de centrul geografic al României.

„Autostrada A13 va transforma Bacăul în «HUB-ul» regional al transporturilor: aici se vor intersecta viitoarele A7 Ploiești – Bacău – Pașcani și A13 Bacău – Brașov. Ora exactă a traficului rutier de marfă și al transporturilor de persoane se va da, în Moldova, de la Bacău”, a spus deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor și organizator al conferinței „A13, factor de dezvoltare a Moldovei”, organizate la sala de ședințe a Consiliului Județean.

La eveniment, au mai participat Dragoș Benea, europarlamentar și președinte PSD Bacău, Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, deputații Claudiu Ilișanu, Ionel Floroiu, senatorul Miron Smarandache, Valentin Palea, managerul public al județului, alți parlamentari social-democrați, membri ai staff-ului tehnic al Consiliului Județean.

„Dacă înțelegem să fim uniți și să susținem, exclusiv, A13 Bacău – Brașov, această autostradă va deveni o certitudine peste câțiva ani”

Potrivit lui Șova, varianta Bacău – Brașov este soluția cea mai fezabilă de autostradă pentru Moldova și se află pe un curs ireversibil mulțumită guvernării social-democrate (2017 – 2019) și echipei de parlamentari a PSD Bacău. „Aceștia au impus, în bugetul pe 2019, suma necesară demarării licitației, au lansat procedura, iar astăzi A13 are proiectant serios”, a spus deputatul.

„Autostrăzile unesc regiuni și orașe, dar mai presus de orice unesc oameni. Dacă înțelegem să fim uniți și să susținem, exclusiv, A13 Bacău – Brașov, această autostradă va deveni o certitudine peste câțiva ani”, a mai afirmat fostul ministru.

„Dacă vrem să avem, în timpul vieților noastre, o autostradă către Moldova, aceasta nu va fi decât Bacău – Brașov”

Eurodeputatul Dragoș Benea a amintit că, în noiembrie 2013 a vorbit, pentru prima dată, de Bacău – Brașov ca variantă cu adevărat fezabilă de conectare a Moldovei cu Transilvania printr-o autostradă.

„Între A13 Bacău – Brașov și A8 Tg. Mureș – Iași există o diferență capitală, A8 este de 3-4 ori mai scumpă decât A13. Lucru valabil și-a 2013, și azi. Ceea ce noi am declarat atunci, se susține și acum”, a spus Benea.

„Dacă suntem chibzuiți și gândim pragmatic, încercând să adecvăm scopurile la mijloacele de care dispunem în mod real, vom înțelege, cu toții, că Moldova nu va avea niciodată 3-4 autostrăzi, cum fără temei clamează guvernarea liberală. Dacă vrem să avem, în timpul vieților noastre, o autostradă către Moldova, aceasta nu va fi decât Bacău – Brașov. Realist vorbind, între A13 și A8 nu poate fi nicio competiție, deoarece A13 e fezabilă și se proiectează, A8 a rămas un exercițiu electoral pus în scenă de PNL”, a apreciat liderul social-democrat.

Eurodeputatul Benea a remarcat altruismul senatorului liberal de Bacău, Daniel Fenechiu, împreună cu care, când era parlamentar, a inițiat proiectul de lege pentru A13.

„A13 va uni centrul geografic al Moldovei de centrul geografic al României. Peste 6 ani, am putea circula pe această autostradă. Am susținut inclusiv la nivel de Parlament European autostrada A13 Bacău – Brașov, mai ales că în anii ce vor veni Uniunea Europeană va finanța, cu precădere, doar proiectele care respectă mediul înconjurător și natura. Convingerea noastră este că, într-o Europă care se vrea tot mai verde, autostrada A13 – cu doar 8 la sută impact de mediu – își are locul pe deplin asigurat”, a conchis Benea.

„Inima Moldovei trebuie unită cu inima României!”

„Inima Moldovei trebuie unită cu inima României!”, a spus Michael Stanciu, președinte al Search Corporation. El a povestit că mama sa este din comuna Coțofănești, iar vizita în județul Bacău îl emoționează.

Stanciu a prezentat o hartă veche de 20 de ani, din biroul său, în care este creionată o rețea de autostrăzi. „Întotdeauna am considerat că Brașovul este rădăcina sistemului de autostrăzi al României”, a spus președintele Search Corporation.

Michael Stanciu a mai vorbit, în prezentarea sa, despre importanța realizării unei bune documentații, care să conducă spre desemnarea unui constructor.

„Autostrăzile se construiesc pentru utilizatorul zilnic, nu pentru transportul de tranzit, care e maximum 20 la sută din traficul total”, a spus antreprenorul. El a dezvăluit că Autostrada Brașov – Bacău străbate cea mai mică altitudine, dintre cele trei variante de traversare a Carpaților, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra costului de operare a autovehiculelor.

„În Statele Unite, un proiect de acest gen durează 10-15 ani, dar construcția durează numai doi ani”, a dezvăluit Stanciu, care a atras atenția că riscul cel mai mare este al unei proaste proiectări.

Lipsa autostrăzilor, potrivit studiilor, generează pierderi uriașe, a mai spus reprezentantul firmei de proiectare şi consultanţă. De exemplu, lipsa autostrăzii București – Ploiești a generat pierderi anuale de 50 de milioane de euro.

Tuneluri pentru traversarea dealului Măgura, lângă Bacău

Autostrada Brașov – Bacău va avea 160 de kilometri, iar costurile de execuție estimate sunt de circa 11 milioane de euro pe kilometru. La Brașov, se va „lega” de A3, Brașov – Făgăraș.

Sectorul Brașov – Brețcu este cel mai ușor de realizat, din punctul de vedere al reliefului, în timp ce porțiunea Brețcu – Oituz este considerată dificilă. Pasul Sohodol, cunoscut de băcăuani drept Dealul „Măgura”, va fi străbătut cu ajutorul tunelurilor.