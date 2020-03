Autostrada A13 Bacău – Brașov are proiectant. Câștigătorul licitației va fi anunțat joi, de ministrul Transporturilor

CNAIR a desemnat câștigătorul licitației pentru autostrada A13, Bacău – Brașov. Acesta va fi anunțat, joi, în Bacău, chiar de ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Acesta a vorbit despre proiect la audierile din Parlament. Prima reacție a venit de la eurodeputatul Dragoș Benea.

„Ceea ce n-au făcut alții în 10 ani de vorbărie pe tema Autostrăzii Moldovei, am făcut noi – cei de la PSD – în 18 luni: avem proiectant pentru A13! El va fi anunțat mâine (joi – n.n), conform declarațiilor făcute de ministrul L. Bode (Transporturi), la audierile din Parlament de astăzi, interpelat fiind de deputatul băcăuan Lucian Șova (PSD), fost ministru al Transporturilor”, a notat Benea, pe Facebook.

„Munca începută în decembrie 2018 de ministrul Șova, continuată în mai 2019 – în plină guvernare PSD – cu lansarea licitației pentru proiectarea A13 se încheie, după luni de tergiversări, cu desemnarea unui câștigător al procedurii. Mulți vorbesc, puțini fac. Iar faptele sunt cele care fac diferența. După centură și aeroport, PSD Bacău pășește cu hotărâre pe drumul proiectului politic A13 Bacău – Brașov”, a declarat Dragoș Benea.

În urmă cu câteva minute, și deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, în mandatul căruia a fost demarat proiectul A13, a relatat despre discuțiile de azi, din Parlament.

„Dacă nu vor fi contestații, deși ăsta e un sport național, se va semna contractul de prestare a serviciilor de proiectare, iar în 2021 vom avea terminată proiectarea autostrăzii, urmând ca în 2022 să se scoată în procedură de achiziție publică execuția propriu-zisă a lucrării”, a afirmat Șova:

Am avut un mandat de doar un an în fruntea Ministerului Transporturilor (MT), dar am pariat pe cartea eficienței și am făcut lucruri cu o bază solid fundamentată. Iar rezultatele se văd, nu doar la centura Bacăului.

În 2018, în chiar lunile cât am condus ministerul, a fost elaborată – la inițiativa mea – analiza multicriterială privind soluțiile de conectare prin autostradă dintre Moldova și Transilvania. Studiul complex a fost realizat de consultanți independenți – BEI/PASSA – și însușit de consultantul agreat al Comisiei Europene, JASPERS.

Analiza, ale cărei concluzii le-am prezentat la sediul MT în decembrie 2018, preciza că soluția optimă de conectare între Moldova și Transilvania – atât din punctul de vedere al analizei cost-beneficiu, cât și al celui de mediu – este Bacău – Brașov.

În 2019, la dezbaterea parlamentară pe marginea bugetului, grupul parlamentarilor PSD Bacău a acționat coeziv și coerent, propunând ca amendament „prinderea” în buget a acestui obiectiv de investiții, respectiv a sumei necesare demarării licitației privind contractarea serviciilor de proiectare pentru autostrada Bacău – Brașov.

În mai 2019, ministrul de la acea dată al Transporturilor, în vizită la șantierul de la centura Bacăului, a anunțat lansarea de către CNAIR a licitației privind achiziționarea serviciilor de proiectare menționate.

După aproape un an, iată că licitația a desemnat un câștigător.

Am preferat să nu fiu în lumina reflectoarelor, dar să fac – apăsat – pașii administrativi care au permis CNAIR să desemneze un proiectant pentru A13 Bacău – Brașov. Prin stabilirea proiectantului, A13 face – ea însăși – un pas decisiv către materializare.

În timp ce unii, de ochii lumii și ai camerelor de luat vederi, au făcut o lege pentru Autostrada Unirii care de fapt ne dezbină pe toți, noi cei de la PSD, în timpul „relei” noastre guvernări, am bătut în cuie un proiect care iată că ajunge într-o etapă ireversibilă.

Asta, dacă nu cumva cei din guvernarea PNL nu vor face să apară, și pe acest proiect, vreo insectă neprețuită, a cărei salvare să fie mai importantă decât conectarea rutieră a Moldovei cu Transilvania.