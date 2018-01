Autoritățile promit salubrizare selectivă, în câteva luni. Primarii reduc artificial populația, ca să plătească mai puțin

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău a anunțat că se apropie de „liman” în 65 de localități ale județului, unde în câteva luni ar urma să funcționeze un sistem ce presupune în esență colectarea selectivă și depozitarea ecologică a deșeurilor. Conducerea ADIS speră că a găsit ac de cojocul primarilor care au redus populația celor 65 delocalități de la 308.000 la 230.000, ca să plătească mai puțin la salubrizare.

Un proiect de 44 milioane de euro

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare a fost infiintata in anul 2010, prin libera asociere, de catre toate unitatile administrativ-teritoriale (UAT) din judetul Bacau. Toate UAT-urile din judetul Bacau au devenit beneficiare ale Proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide, finantat de Guvernul Romaniei si Comisia Europeana prin POS Mediu 2007-2013.

Contractul de Finantare a fost semnat in aprilie 2011 de Consiliul Judetean Bacau, care este si unic co-finantator al Proiectului. Contributia financiara a Consiliului Judetean Bacau a fost de aproximativ 8.000.000 euro, sprijinul financiar nerambursabil din partea UE si a Guvernului Romaniei a fost de 36.000.000 euro, valoarea totala a Proiectului fiind de peste 44.000.000 euro.

Investitiile realizate de Consiliul Judetean Bacau prin proiectul SIMDS finantat prin POS Mediu 2007-2013 au completat investitiile realizate in judetul Bacau in domeniul managementului deseurilor prin fondurile europene de preaderare: ISPA (Proiectul Municipiului Bacau si al 22 comune invecinate); Phare (Proiectul Municipiului Moinesti si al 4 comune invecinate).

Prin deciziile luate in cursul anilor 2010-2013 de catre autoritatile publice locale unele proiecte finantate prin fondurile de preaderare Phare (ale Orasului Comanesti, Orasului Targu-Ocna si al Comunei Helegiu) nu s-au integrat in cadrul Proiectului judetean Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in judetul Bacau, infrastructurile realizate fiind operate de catre administratiile locale in calitate de proprietar.

Prin “integrarea” in cadrul Proiectului SMIDS in judetul Bacau a infrastructurilor realizate din fonduri de preaderare, municipalitatile Bacau si Moinesti au contribuit prin punerea la dispozitia Proiectului a instalatiilor de deseuri care vor deservi mai multe unitati administrativ-teritoriale(Statia de Sortare Bacau, Statia de Compostare Bacau, Celula 1 a depozitului ecologic conform si instalatiile conexe; Statia de Sortare Bacau).

Au fost inchise 6 depozite de deseuri neconforme (Onesti, Moinesti, Darmanesti, Comanesti, Targu-Ocna si Buhusi) si au fost realizate investitii in echipamnete de colectare deseuri: pubele pentru deseuri menajere (in mediul rural si in mediul urban in zona de case; pubele pentru deseuri biodegradabile (in mediu urban), unitati de compostare individuale pentru deseurile biodegradabile (in mediul rural); containere si igloo-uri pentru deseurile reciclabile: hartie-carton, plastic-metal si sticla (in mediul rural si in mediul urban).

EcoSud preia Celula 2, Celula 1 se inchide

Instalatiile de deseuri realizate prin Proiectul SMIDS in judetul Bacau (Celula 2 a depozitului ecologic conform, Statiile de transfer deseuri menajere Onesti, Beresti Tazlau si Gaiceana; Statia de sortare deseuri reciclabile Onesti, Statia de Compostare Onesti), precum si cele 3 instalatii de deseuri realizate de Primaria Bacau si Primaria Municipiului (Statia de Sortare Bacau, Statia de Compostare Bacau si Statia de Sortare Moinesti): vor fi puse la dispozitia tuturor UAT-urilor din judetul Bacau, membre ale Asociatiei, prin contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau, contract ce va fi semnat de catre ADIS, in numele si pe seama tuturor celor 94 de membri cu SC ECOSUD SA Bucuresti, lider al consortiului de firme care a fost declarat castigator al procedurii de achizitie publica de tipul licitatie deschisa.

In intervalul decembrie 2017-ianuarie 2018, toate cele 94 de uat-uri membre ADIS Bacau aproba prin HCL/HCJ atribuirea contractului si incheierea acestuia cu SC ECOSUD SA Bucuresti.

Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau are o durata de 23 de ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o durata egala cu jumatate din durata initiala si reprezinta garantia tratarii si depozitarii deseurilor in judetul Bacau pentru toti membrii ADIS Bacau.

Durata de viata a Celulei 1 a depozitului ecologic conform, administrata de Primaria Muncipiului Bacau, se va epuiza in perioada imediat urmatoare, capacitatea efectiv depozitata fiind de peste 800.000 mc de deseuri, iar volumul total fiind de 855.000 mc.

SC ECOSUD SA Bucuresti va avea prin contract obligatia de a construi viitoarele Celule 3 si 4 ale Depozitului ecologic conform si de a inchide, dupa epuizarea duratei de viata, a Celulei 2.

Un aspect deosebit de important il reprezinta obligatia de predare a instalatiilor de deseuri catre SC ECOSUD SA BUCURESTI, de catre Consiliul Judetean Bacau, Municipiului Bacau si Municipiul Moinesti a tuturor instalatiilor de deseuri detinute in proprietate, in buna stare de functionare.

Predarea efectiva in buna stare de functionare a instalatiilor de deseuri, in special in contextul refuzului preluarii de catre SC ECOSUD SA a Celulei 1 in anul 2015 din cauza neconformitatilor constatate; al incediului de la Celula 1 din vara anului 2017 precum si al utilizarii Statiei de Sortare deseuri reciclabile Moinesti pentru stocarea temporara a deseurilor menajere, constituie conditii obligatorii pentru inceperea efectiva a activitatii de catre operator si totodata obligatii exclusive ale municipiilor Bacau si Moinesti.

Practic, pentru prima data in istoria recenta a judetul Bacau, toate unitatile adminstrativ-teritoriale au posibilitatea asigurarii respectarii legislatiei specifice in domeniul mediului si al asigurarii reale a colectarii selective a deseurilor.

Colectarea selectiva a deseurilor care va putea incepe odata cu preluarea si deservirea instalatiilor de deseuri de catre SC ECOSUD SA; acest fapt constituind deopotriva o oportunitate unica pentru cetatenii judetului si administratiile publice locale dar si o provocare prin efortul individual si colectiv necesar, de la educare, constientizare si pana la efectiva implementare a noului sistem.

Beneficiile in materie de protective a mediului sunt indiscutabile iar acestora li se adauga beneficii de natura financiara.

Cu titlu de exemplu:

O tona de deseuri colectate in amestec costa aprox. 317 lei / tona (colectare si transport) la care se adauga costurile de depozitare (sau transfer) de 54 (sau 89 lei). Toate preturile exprimate fara TVA.

In conditiile colectarii selective, o tona de deseuri reciclabile costa aproximativ 110 ron/tona (colectare si transport) la care se adauga costuri de 0,01 lei / tona (sortare)!

In contextul dificultatilor economice suprapuse perioadei de tranzitie a contractelor de delegare a gestiunii servicilui de salubritate, a neoperarii instalatiilor de transfer, sortare si compostare deseuri, ale colectarii deseurilor in amestec si a transportului acestora pe distante mari (cu aprox 80 km in plus pentru fiecare cursa), functionarea instalatiilor de deseuri devine o conditie obligatorie.

Mecanismul de plată

Este de notorietate publica faptul ca UAT-urile membre ADIS, o mare parte dintre acestea au intampinat dificultati la plata serviciului public de salubritate, culminand cu suspendarea serviciului de colectare si transport deseuri municipale de catre operatorul de colectare si transport SC Compania Romprest Service SA Bucuresti, care deserveste prin intermediul ADIS 65 de UAT-uri si aproximativ 50% din populatia judetului, fiind din acest punct de vedere cel mai important operator din judetul Bacau. Cauza suspendarii serviciului a fost neplata acestuia de catre UAT-uri, unele inregistrand datorii istorice.

La aceasta data, situatia financiara a UAT-urilor membre ADIS in relatia cu operatorul de colectare si transport deseuri municipale se prezinta, in continuare, ca o datorie in cuantum total de aproximativ 7.500.000 lei, reprezentand contravaloarea cantitatilor de deseuri efectiv colectate.

Din cuantumul total al datoriei peste 3.000.000 lei reprezinta dotoria cuantificata in dreptul UAT-urilor Municipiul Moinesti si Orasul Darmanesti, rezultata in principal incalcarii de catre acesta a cuantumului taxei speciale de salubritate / locuitor/luna, a incalcarii mecanismului financiar agreat la nivelul ADIS de catre toate UAT-urile pentru plata serviciului si numarului de locuitori.

Aproximativ 1.500.000 de lei il reprezinta datoriiile inregistrate de catre UAT-urile cu dificultati de incasare si plata iar restul de 3.000.000 de lei este reprezentat de facturile care nu sunt inca scadente.

Mecanismul de plata prevede pentru UAT-uri obligativitatea instituirii pentru cetateni a taxei speciale de salubritate, in cuantumul prevazut in Planul Anual de Evolutie a Taxelor. UAT-urile incaseza taxa, o transfera integral catre ADIS, iar Asociatia plateste operatorii contractati pe baza de Contracte, in functie de cantitatile efective. Acest mecanism financiar asigura accesul la serviciul public de salubritate pentru toti cetatenii judetului, indiferent de distanta dintre localitati si instalatiile de deseuri, respectand gradul de suportabilitate diferit in functie de venituri si mai ales indicele de generare deseuri diferit, dublu in mediul urban fata de mediu rural si categoria de servicii (ritm de colectare de 3 ori / saptamana in mediul urban fata de 1 data / saptamana in mediul rural).

In anii 2016 si 2017, UAT-urile Moinesti si Darmanesti nu au respectat cuantumul taxei, adoptand prin decizii unilaterale taxe mai mici decat cele agreate la nivelul Asociatiei si a caror aplicare si-o asumasera anterior si nu au respectat mecanismul financiar, acest fapt generand o adevarata criza a deseurilor care a culminat in noiembrie 2017 cu suspendarea serviciului de colectare si transport deseuri muncipale in mai multe UAT-uri.

In cursul lunii ianuarie 2018, prin hotarari ale consiliilor locale, ambele UAT-uri s-au aliniat la prevederile Proiectului, adoptand taxa speciala de salubritate, in cuantumul stabilit anterior. Pentru anul 2018 taxa speciala de salubritate este in cuantum de 4,07 lei / luna / persoana in mediul rural si 9,97 lei/luna/persoana in mediul urban.

Primarii au redus artificial numărul populației

In interiorul Asociatiei se lucreaza cu parametri determinati in prealabil, in speta cuantumul taxei speciale de salubritate/ locuitor/luna si cu parametri variabili, cantitatile de deseuri care variaza de la o luna la alta si de la anotimp la anotimp dar si cu elementul cu evolutie variabila al numarului real al utilizatorilor serviciului public de salubritate.

In cadrul Proiectului SIMDS in judetul Bacau au fost utilizate, in conformitate cu metodologia solicitata, cifrele oficiale ale Recensamantului populatiei 2002, valabile la data depunerii aplicatiei de finantare (2011). In cadrul documentatiilor de licitatie (2013 si 2014) au fost utilizate cifrele oficiale furnizate de Recensamantul din anul 2011. Bogdan Seto, directorul executiv al ADIS a dezvăluit că, în 65 de localități ale județului, numărul de beneficiari este de circa 308.000 de persoane, insa primarii au raportat numai 230.000.

In cadrul Contractelor de delegare (Romprest 2016 si ECOSUD 2018) este necesara respectarea de catre reprezentantii UAT_urilor a conditiilor legale impuse in sarcina primarilor, respective de tinere la zi a evidentei utilizatorilor serviciului public de salubritate.

Pentru a veni in intampinarea membrilor sai, ADIS Bacau va propune si supune spre aprobare un Proiect de Regulamnt unitar, general aplicabil pe raza intregului judet Bacau, in fiecare UAT care va impune in sarcina fiecarui proprietar de imobil declararea tuturor persoanelor care locuiesc efectiv in imobilul respective precum si obligatia ca prorpietarul sa dovedeasca cu documente justificative orice modificari survenite.

Din informatiile statistice existente la recensamantul din anul 2011, in judetul Bacau au fost inregistati cca. 616.000 locuitori iar la 01.07.2018 se inregistrau cca 595.000 locuitori rezidenti pe raza judetului.

Odata cu respectarea de catre toate UAT-urile a cuantumului taxei speciale de salubritate, efeortul colectiv de stabilire a numarului real al utilizatorilor servicului public de salubritate va contribui definitoriu la asigurarea sustenabilitatii financiare a contractelor de delegare, incheiate de Asociatie in numele si pe seama membrilor.

Asociatia a fost imputernicita sa deruleze 3 proceduri de licitatie:

1. in numele si pe seama tuturor celor 94 de UAT-uri membre pentru desemnarea operatorului instalatiilor de deseuri (finalizata in octombrie 2017): castigator SC ECOSUD SA Bucuresti – Contract 23 ani, cu posibilitate de prelungire la ½ din durata initiala

2. pentru desemnarea operatorilor de colectare si transport deseuri municipale:

a) pentru 65 de UAT-uri membre (finalizata in 2015) : castigator SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA – Contract 8 ani cu posibilitate de prelungire la ½ durata initiala

b) pentru 23 de UAT-uri membre (Municipiul Bacau si 22 comune limitrofe) aflata in stadiul de aprobare de catre membri prin HCL a Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau; ulterior urmand aprobarea prin HCL a Documentatiei de Atribuire (februarie-martie 2018) si derularea procedurii de catre Aparatul tehnic al ADIS (martie-aprilie 2018) – Contract 8 ani cu posibilitate prelungire ½ din durata initiala ( licitatie ce ar fi trebuit demarata inca din anul 2010).

5 UAT-uri (Buhusi, Comanesti, Targu Ocna, Slanic Moldova si Helegiu) au optat pentru mentinerea relatiilor contractuale cu operatorii existenti de colectare si transport deseuri municipale.

Prin demararea si ulterior finalizarea procedurii de licitatie pentru desemnarea unui operator de colectare si transport deseuri municipale comun pentru municipiul Bacau si 22 comune limitrofe, in paralel cu continuarea relatiei contractuale de colaborare cu operatorul de colectare si transport deseuri pentru cele 65 de UAT membre; dar mai ales in conditiile operarii tuturor instalatiilor de deseuri, in cadrul Contractului ce va fi semnat cu SC ECOSUD SA BUCURESTI, Asociatia isi va indeplini integral scopul si obiectivele.