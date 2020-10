Au venit aliați, au plecat dezbinați. Ședință de pomină la Consiliul Județean Bacău

Ședința de joi a Consiliului Județean Bacău, în care au fost aleși vicepreședinți Gelu Panfil (PSD) și Constantin Scripăț (ALDE), intră în arhiva evenimentelor de pomină ținute în ultimii 30 de ani în Bacău. Asta, în primul rând pentru că alianța anti-PSD, formată din 6 partide, s-a destrămat în câteva minute, dar și pentru că, în premieră, un consilier a fost anunțat ca demisionar, deși acesta a susținut că nu a demisionat.

Alianța anti-PSD, formată din 19 consilieri PNL, PMP, Pro România, USR, PLUS și ALDE s-a prezentat la ședința Consiliului Județean hotărâtă să-i aleagă în posturile de vicepreședinți pe Valerian Vreme (PMP) și Cosmin Necula (Pro România). Numai că, într-o pauză destinată alegerii președintelui unei comisii, Constantin Scripăț a votat alături de PSD, ceea ce a fost un indiciu că fostul viceprimar al Bacăului ar putea să nu mai susțină alianța.

Imediat, Maricica Coșa, președintele interimar ALDE, a anunțat în plen că Scripăț ar fi demisionat din Consiliul Județean, lucru negat imediat de „demisionar”. În paralel, la sediul CJ a sosit o decizie ALDE, însoțită de o pretinsă demisie a lui Scripăț. Hârtia ajunsă la CJ ar fi de fapt o așa-numită „demisie în alb” pe care ar fi semnat-o Scripăț înaintea depunerii candidaturii.

Ședința a continuat, Scripăț a fost propus pentru un post de vicepreședinte de un consilier PSD. Propus de președintele Valentin Ivancea, Leonard Pădureanu (Pro România) a declinat oferta. În final, la vot au participat doar cei 18 aleși PSD și Constantin Scripăț (ALDE). Cu unanimitate, cele două propuneri au primit votul plenului.

Dragoș Benea, președintele PSD Bacău: „Azi, au continuat șarada, tergiversarea. (Demisia în alb – n.n) este un fenomen practicat de unele partide și este o practică total incorectă. Nu mi-am imaginat așa ceva, eu niciodată nu mi-am permis să cer cuiva o demisie în alb. Nu știu cine i-a luat demisia în alb domnului Scripăț, actualul președinte, Maricica Coșa, sau fostul președinte, Constantin Avram. Îi spun domnului chestor Vasile Oprișan (șeful Poliției Bacău – n.n) să se aplece asupra acestei spețe și să se autosesizeze”.

Maricica Coșa (ALDE) : „Am văzut cu toții trădarea, din punctul meu de vedere este un Consiliu Județean nelegitim. Azi, dacă Maricica Coșa nu mai este «yesmen» și nu mai ridică mâna, nu mai este bună. M-am transformat din oana blândă și bună în oaia cea neagră care mușcă. E păcat că un om cu păr alb a ajuns să fie o cârpă în fața banilor. Mă simt inuman să spun cuvinte pe care nu aș fi crezut că le pot adresa unui om cu păr alb”.

În fața ziariștilor, Coșa s-a bâlbâit și nu a reușit să explice când ar fi demisionat Scripăț din ALDE.

Cosmin Necula, consilier județean Pro România: „Atât eu, cât și colegii mei din Pro România, vom rămâne convinși că în cadrul Consiliului Județean trebuie să funcționeze această alianță, care are menirea de a echilibra toate aceste modalități de a conduce Consiliul Județean. Aproape 60% dintre băcăuani au votat împotriva PSD, fapt pentru care acești cetățeni trebuie să fie reprezentați. Azi am văzut un circ grotesc, cel care conduce de facxto CJ este Dragoș Benea”

Ion Melinte, președinte PMP: „Vreau să le spun colegilor consilieri județeni că orice sclav este aruncat peste bord, când obosește. Și asta s-a văzut recent. Domnule Dragoș Benea, nu toți sunt sclavii dvs, luații pe cei care credeți dvs! Noi, acest grup (alianța anti-PSD – n.n) vom crea un echilibru, ca fondurile să nu mai plece după bunul plac al d-lui Dragoș Benea”.

Cezar Olteanu, consilier județean PNL, lider de grup: „După o campanie abjectă dusă de PSD, am crezut că, odată cu oamenii noi aleși în administrație, se va schimba ceva în politica băcăuană, dar m-am înșelat. Azi, a fost încă o pagină murdară despre cum se face politică la Consiliul Județean, o trădare din partea unui actual-fost consilier județean, care, pentru interesul personal, a înlesnit PSD să joace o mascaradă. După anunțul demisiei, ar fi trebuit să înceteze ședința, pentru că nu mai exista cvorumul, în sală erau doar 18 consilieri județeni validați”.

Cristian Ichim, consilier județean și președinte PLUS Bacău, într-un comunicat de presă remis Ziarului de Bacău:

S-a încercat în mod intenționat de către PSD Bacău să se inducă ideea unei coaliții/Alianță formată zilele acestea în Consiliul Județean Bacău. Nimic mai fals!

6 partide au format o majoritate în Consiliul Județean Bacău pentru a echilibra balanța funcțiilor de conducere, care au fost la Psd și sateliții lor timp de 30 ani. Din experiența anilor trecuți, când Președintele CJ și vicepreședinții se comportau în mod abuziv atât în plen/comisii dar și cu distribuția fondurilor Consiliului Județean pe bază de carnet de partid, am considerat oportun să acționăm în interesul băcăuanilor.

În mod intenționat, PSD Bacău și azi în ședința de Consiliul Județean Bacău au lipit afișe cu un consilier județean Pro România pentru a distrage atenția de la adevăratele probleme ale Consiliului Județean, dar și cu intenția electorală de face campanie pe seama majorității formate. Să nu uitam că Alianța PNL-USR-PLUS a avut un acord semnat de susținere a mea în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, nu falsa idee indusă de PSD că am fi votat un vicepreședinte de la Pro România.

În calitate de consilier județean am luat cuvântul și am atras atenția de faptul că aparatul tehnic și cel de specialitate lipeau afișe electorale împreună cu membrii PSD Bacău, fapt care nu este legal.

În ședința anterioară, am fost nevoiți să părăsim ședința de Consiliu, după 3 tentative de a vota. Membrii USR PLUS au părăsit sala pentru a nu legitima un cvorum pentru a le trece PSD-ului toate propunerile. Noi nu dorim să legitimăm posibilele ilegalități prin simpla noastră prezență, știm că suntem atrași în cursa asta, dar n-o să le iasă.

Vreau să atrag atenția că după ce s-a întâmplat azi în ședința de Consiliul Județean Bacău, după ce PSD a demonstrat încă o dată că poate corupe politicieni, așa cum s-a întâmplat și cu Constantin Scripăț, ne așteaptă vremurile grele la Consiliul Județean, vremuri asemănătoare ultimilor 30 de ani cu PSD la cârma Județului și a bugetului județean.