Au început negocierile. Cine vor fi viceprimarii Bacăului și vicepreședinții Consiliului Județean

Alegerile locale s-au terminat, calendarul politic imediat prevede constituirea noilor consilii locale și a Consiliului Județean Bacău, dar și alegerea viceprimarilor și a vicepreședinților (implicit conturarea noilor majorități). Totul, în atmosfera de început de campanie pentru alegerile parlamentare, programate peste două luni.

Ziarul de Bacău a stat de vorbă despre Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean cu cea mai mare parte a liderilor politici cu rol decizional în negocierile începute deja. Doar din partea PNL lipsește un punct de vedere, deoarece formațiunea nu are lider, în urma demisiei deputatului Ionel Palăr. În acest weekend, liberalii vor avea, se pare, un președinte numit de la București.

Un Consiliu Județean plin de surprize

În Consiliul Județean Bacău, PSD are 18 voturi din 36 (17 consilieri plus președintele Valentin Ivancea), Alianța PNL-USR-PLUS – 11, PMP – 3, Pro Romania – 3 și ALDE – 2. Practic, PSD are nevoie de un singur vot, pentru a avea majoritatea necesară să treacă bugetul și alte proiecte importante.

„Liniștea” președintelui Ivancea (PSD) se poate asigura cu un vot de la oricare dintre partidele din Consiliu. Nu sunt excluse surprizele, în sensul constituirii unei majorități anti-PSD, la care să contribuie, alături de Alianța PNL-USR-PLUS, PMP, Pro România și ALDE.

Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, se declară conștient de încercările de formare a unei majorități de 19 la 18 contra PSD, în Consiliul Județean Bacău.

„Nu putem colabora cu liderul Pro România (Cosmin Necula – n.n), pentru că ne-am dezice de tot ceea ce am spus și făcut în ultimii ani, chiar dacă pe listele formațiunii sunt și oameni de calitate. Dacă Pro România ar vrea postul de vicepreședinte pentru Leonard Pădureanu, un om cu proiecte multe la activ, ne-am putea gândi. Deci nu avem nicio problemă dacă se vor aduna 19 voturi contra PSD, important este să fie propuse nume validate de electorat. Nu ne vom crampona de nimic dacă există o majoritate de 19 consilieri județeni care să susțină 2 vicepreședinți. Să vedem cine vor fi cei susținuți și cine îi va susține, pentru că s-ar putea să avem parte de niște ciudățenii pe care cu siguranță băcăuanii le vor observa și cu siguranță le vor sancționa. Un exemplu ar putea fi cum să susțină useriștii și liberalii un vicepreședinte la CJ din partea stângă sau care nu au performat administrativ”, a declarat Benea.

Varianta unei majorități de dreapta în CJ Bacău este susținută de fostul candidat PMP la șefia consiliului, Valerian Vreme.

„Noi am spus încă din campanie că este nevoie de o alianță pe dreapta eșichierului politic. Ținând cont de scorul PSD în CJ, înțelept ar fi ca puterea să se distribuie. Matematic, dreapta va trebui să aibă pozițiile de vicepreședinți. Noi, cei de la PMP, vom milita pentru o poziție de responsabilitate a dreptei, în CJ. O încercare a stângii de a avea întreaga conducere a județului Bacău ar fi o iresponsabilitate. Voi candida pentru un post de vicepreședinte, ca să mă ocup de doi poloni importanți, sănătatea și educația”, a declarat Vreme.

Cine ar putea fi vicepreședinți?

Potrivit declarațiilor oficiale, dar și surselor consultate de Ziarul de Bacău, cele mai mari șanse pentru a ajunge vicepreședinți ai Consiliului Județean le au Gelu Panfil (PSD), Ioan Silviu Pravăț (PSD), Maricica Coșa (ALDE), Constantin Scripăț (ALDE), Valerian Vreme (PMP) și Leonard Pădureanu (Pro România).

În funcție de negocieri, mai ales dacă se fac „la pachet” cu alte consilii locale, este posibil să apară noi nume pe lista favoriților.

Un Consiliu Local „imposibil”

Dintre cele 23 de locuri din Consiliul Local Bacău, Alianța PNL – USR–PLUS a câștigat 9, PSD (Alianța Social-Umanistă) are 4, Pro România – 4, PER – 3, PMP – 2. Lor li se adaugă Dorin Chirilescu, ales independent.

Alianța din jurul primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu ( PNL – USR–PLUS) mai are nevoie de 3 voturi, ca să închege o majoritate și să pună viceprimarii. Protocolul semnat la formarea alianței îi indică pe Liviu Miroșeanu (PNL) și Cristian Ghingheș (PLUS), cel de-al doilea având întâietate – potrivit unor surse din PNL – în cazul că doar unul dintre cei doi poate fi ales viceprimar.

Primarul ales, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu (USR), susține că negocierile cu partidele ce formează Consiliul Local vor avea loc abia după ce va prelua mandatul. „După ședința în care voi fi învestit cu noua funcție, voi chema la negocieri, transparent, toate partidele din Consiliul Local. Vom vedea atunci cum se vor defășura lucrurile”, a precizat pentru Ziarul de Bacău noul primar al municipiului.

De cealaltă parte, Cristian Ghingheș (PLUS), nominalizat pentru postul de viceprimar în protocolul Alianței PNL-USR-PLUS, susține că procesul de negociere trebuie grăbit. „Orice majoritate trebuie construită în jurul proiectelor și trebuie să aibă în vedere protocolul stabilit între USR-PLUS și PNL, iar persoanele care vor ocupa funcțiile de viceprimari la municipiu și vicepreședinți la Consiliul Județean să fie dincolo de orice dubiu de natură penală sau de probleme de integritate. Oricum, discuțiile trebuie tranșate până la ședințele de constituire pentru a ne apuca apoi rapid de treabă, că asta așteaptă băcăuanii”

PER, varianta la-ndemână

Cea mai facilă majoritate ar fi a Alianței cu Partidul Ecologist din România (PER), care, cu cei trei aleși, ar contribui la formarea majorității, în jurul primarului. Singura problemă ar fi că Alianța ar trebui să cedeze un post de viceprimar lui Cristi Manolache. Surse apropiate negocierilor susțin însă că există și posibilitatea ca lui Manolache să îi fie oferit postul de administrator public al municipiului.

Liderul ecologiștilor susține că ar accepta o propunere în acest sens, pentru a duce la îndeplinire o parte din promisiunile făcute în campanie electoratului său.

„Eu sunt dispus să îi reprezint într-o majoritate pe cei care m-au votat, pentru că mi-am dat seama că numai de acolo îi poți ajuta pe oameni și poți să implementezi proiecte. Trebuie să găsim o cale comună pentru următorii ani. E clar că, dacă intru în astfel de majoritate, e necesar să obțin postul de viceprimar. Trebuie sa fii responsabil de deciziile pe care le iei”, a declarat Cristi Manolache, pentru Ziarul de Bacău.

PMP și Chirilescu, o combinație fragilă

Calculele indică încă o „configurație”, Alianța PNL – USR–PLUS + PMP + independentul Chirilescu. Această variantă are drept hibă fragilitatea și imprevizibilitatea unei înțelegeri în trei, ținând cont că și alianța e compusă din trei partide, ceea ce ridică la cinci numărul părților implicate. De asemenea, în USR s-ar fi stabilit deja că nu se poate trece peste problema lui Dragoș Ștefan (PMP), trimis în judecată de DNA, ceea ce nu ar corespunde criteriilor de integritate ale formațiunii.

Valerian Vreme, liderul PMP, susține că pentru Consiliul Local nu a negociat încă, dar partidul este disponibil să participe la o formulă „constructivă pentru comunitate”.

Varianta Pro România

Alianța mai are o variantă de lucru, cu Pro România. Primarul Cosmin Necula a declarat că nu se va opune niciunui proiect care va fi benefic pentru orașul Bacău și nu va face jocuri politice în detrimentul cetățenilor. „În Consiliul Local, Pro România va susține toate proiectele de pe urma cărora Bacăul va avea de câștigat”, a declarat Cosmin Necula. Vizavi de negocierea unui post de viceprimar în schimbul susținerii în Consiliul Local, Pro România vizează o negociere „la pachet” cu Consiliul Județean.

PSD „nu va sabota activitatea noului primar”

Referitor la Consiliul Local Bacău, Dragoș Benea a precizat că PSD nu va sabota activitatea noii administrații. „Vom susține o formulă care va începe cât mai repede treaba, ca să rezolve greșelile făcute de fosta administrație, care a lăsat multe proiecte întârziate”, a declarat președintele PSD Bacău.

Cine ar putea fi viceprimari?

Așadar, favoriți pentru cele două scaune de viceprimari sunt Cristian Ghingheș (PLUS) și Liviu Miroșeanu (PNL), însă pentru liberali există și varianta Gabriel Stănică Lupu, agreată de o parte dintre membrii formațiunii. De asemenea, Cristinel Manolache (PER) poate deveni viceprimar, în cazul în care Alianța decide să facă o majoritate fără prea multe bătăi de cap.