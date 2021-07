Au fost identificate victimele accidentului de la Răcăciuni, soldat cu 7 morți, dintre care 2 copii. Cine e vinovat pentru tragedie? UPDATE

UPDATE: La 11.20, copilul de 15 ani a fost preluat de la Aeroportul Bacau de un elicopter Smurd, pentru a fi transferat la București.

UPDATE: Astazi, 26 iulie 2021, copilul de 15 ani, implicat in accidentul de la Racaciuni, va fi transferat cu elicopterul de pe Aeroportul Bacau, la Spitalul Marie Curie din Bucuresti. Ceilalti pacienti sunt stabili, precizează ISJ Bacău

UPDATE. Informația referitoare la decesul copilului de 15 ani nu se confirmă. Potrivit unor surse, acesta va fi transportat la București

Un teribil accident de circulație care a avut loc duminică de dimineață, pe DN2, E85, între Răcăciuni și Orbeni, a distrus două familii. Opt morți în total și 4 răniți, unii dintre ei în stare gravă, e bilanțul tragediei, scrie Libertatea.

Un autovehicul van în care călătoreau spre Litoral, în vacanță, 7 oameni, toți rude, a intrat pe contrasens și a lovit frontal un Mercedes EClase cu volan pe dreapta, înmatriculat în Marea Britanie. În mașină se afla o familie care se îndrepta spre Suceava, de asemenea, în vacanță, acasă.

Autoturismul era condus de un bărbat de 37 de ani, soția și cei trei copii ai lor, unul de 7 ani, altul de 3 și cel mai mic un bebeluș de 3 luni călătorind alături de el.

În impact, mama copiilor, 34 de ani, alături de cel mai mare și cel mai mic au decedat. Copilul de 3 ani a scăpat cu viață și rănile sale nu sunt grave, conform declarațiilor medicilor. Tatăl a fost și el rănit.

Șoferul vinovat de accident, cel care conducea van-ul, a scăpat și el cu viață, dar din mașina lui au murit patru femei, 67, 65 și 44 de ani, o tânără de 18 ani și un copil de 15 ani. Un alt adult din microbuz a fost rănit.

Cine e vinovat pentru tragedie?

Prietenii şi cunoştinţele şoferului microbuzului susţin că, potrivit spuselor acestuia, vinovat de accident se face conducătorul care se întorcea din Anglia, despre care se spune că ar fi adormit la volan.

„A încercat să explice accidentul, spunea că l-a observat pe şoferul respectiv venind de pe sensul celălalt cum îşi pierde efectiv direcţia de mers, observându-l la 50 de metri cum a încercat să meargă pe partea pe care trebuia el să meargă, l-a observat că era adormit şi în momentul în care respectivul şofer s-a trezit a revenit pe sensul lui, a tras brus de volan şi a produs acel accident. I-a murit soţia, fata de aproape 18 ani, făcea săptămâna viitoare, mama şi soacra. Este stabil, vorbeşte, îşi aduce aminte fiecare lucru. Ştie că au murit, fiul care atât a apucat să spună: Tată, spune-mi că e un vis. Este în salon cu unul dintre particianţi, cu şoferul de 19 ani, el susţine că nu crede că a adormit”, a declarat pastorul Gabriel Măgureanu, prieten cu şoferul microbuzului.

Mama unuia dintre răniţi, prietenul fetei şoferului microbuzului, la rândul său are aceeaşi variantă. “Băiatul era iubitul fetei, trebuia să meargă la mare. S-a distrus o familie. Şoferul microbuzului spune că celălalt a făcut zig-zag. Din trei copii şi o soţie, mai are un copil. Nu e caz de învinuit pe nimeni, la biserică făceau ultima serbare. Băiatul meu are un picior rupt şi este suspect de ruptură de splină. A văzut maşinile cum făceau zig-zag. În afară de bunicuţe, îi cunoşteam. Copiii au fost la şcoala de vară cu mine. Şoferul este în stare de şoc”, spune mama, potrivit observatornews.ro.

Potrivit oamenilor legii, vinovat de accident se face şoferul microbuzului, care ar fi intrat pe contrasens. Cercetările sunt abia la început.