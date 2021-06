Atac la viceprimarul PNL: „Domnule Miroșeanu-Vorbe-Goale, cum e cu bugetul?! Ce orgolii au blocat Bacăul?!”

Sen. Cristina Breahnă Pravăț a lansat o serie de critici la adresa viceprimarului Liviu Miroșeanu (PNL Bacău), în contextul deciziei de la Tribunalul Bacău, unde a fost respinsă contestația la adresa bugetului votat de Consiliul Local.

„Ați cheltuit din banii băcăuanilor aproape 10.000 euro pentru «auditarea parcărilor și un regulament de parcări», ne «amenințați», de pe lângă Podul Narcisa, cu miile de locuri de parcare, de pe la începutul acestui an…. unde sunt?”, întreabă parlamentarul social-democrat:

Domnule Miroșeanu-Vorbe-Goale, cum e cu bugetul?! Ce orgolii au blocat Bacăul?! Sau cum e cu parcările?!

Sau cum e cu Centrele Medicale de Permanență?!

Sau cum e cu înscrierea imobilelor din Municipiul Bacău, gratuit, în cartea funciară, până la sfârșitul anului?!

Sau cum e cu “fondurile pentru Bacău”, pentru care stați prin București?

Să le luăm pe rând:

1. PSD are 2 consilieri locali în Consiliul Local Bacău și dacă nu realizați, vă spun eu cine sunt:

– sunt cei care au dublat bursele in mandatul trecut și care au amendat bugetul aferent anului 2021 pentru a se putea realiza plata acestora, după ce de la începutul mandatului, nu ați fost capabili să plătiți nici măcar 1 leu pentru burse, elevilor băcăuani;

– sunt cei care nu au facut posibilă majorarea valorii contractului privind serviciile de salubrizare cu 50%;

– sunt cei care au respins vehement construirea mastodontului de pe Mărășești 100 A, până să ajungeți dvs. la butoane; și cei care se vor opune, in continuare, vehement, construirii altor clădiri în zone aglomerate;

– sunt cei care au inițiat și susținut proiecte pentru impunerea de facilitați fiscale pentru mediul de afaceri afectat de contextul pandemic;

– sunt cei care au deblocat, în mandatul trecut, implementarea proiectelor europene, cele pe care nu sunteți in stare, în prezent, să le finalizați!

Însă dvs. vă prefaceți că nu știți aceste lucruri și faceți politică ieftină, cu ocazia fiecărei ședințe de CL, aducându-le tot felul de acuze și jigniri, deși sunteți, împreună cu Viziteu & Ghingheș, victimele propriei incompetențe și relei-intenții!

2. Parcările: unde sunt? Ați cheltuit din banii băcăuanilor aproape 10.000 euro pentru “auditarea parcărilor și un regulament de parcări” , ne “amenințați”, de pe lângă Podul Narcisa, cu miile de locuri de parcare, de pe la începutul acestui an…. unde sunt?

3. Centrele Medicale de Permanență unde le putem găsi în Municipiul Bacău? Nu cumva ați greșit și vă refereați la sedii ale Partidului Național Liberal?

4. Și am ajuns la ceea ce #pare că știți cel mai bine: așteptăm cu interes cele 600 (un număr “imens”) de cărți funciare gratuite promise băcăuanilor, până la sfârșitul anului! Și o întrebare: contractul îl veți încheia tot cu firme de cadastru din Suceava???

5. Și fondurile, unde sunt fondurile “pentru Bacău”, pentru care ați pozat in fotografia atașată? Le primim de la Orban sau de la Cîțu?

Un sfat: Aplicați ceea ce tot afirmați prin postările dvs:

Lăsați politica ieftină, treceți la fapte, chiar și din scaunul de gamer pe care stați în Primăria Bacău!

Instanța a arătat că nu “orgoliile” PSD blochează Bacăul, ci propria voastră #incompetență și rea-credință!

P.S. PSD nu poate fi acuzat nici de neștiință, nici de rea-voință, pentru ca ani la rândul, și în mandatul trecut și în mandatul curent, a inițiat proiecte și amendamente pentru Bacău. Mai mult, a și votat, în foarte multe situații, amendamente ale colegilor PNL.

– senator Cristina Breahnă Pravăț, PSD Bacău