Sprijin în combaterea epidemiei de coronavirus! Asociația Inner Wheel donează aparatură medicală pentru Spitalul Județean Bacău

Asociația Inner Wheel Bacău donează aparatură medicală de 25.000 de lei către secția ATI din Spitalul Județean Bacău. Este vorba despre un monitor pentru funcții vitale și un injectomat, care sunt necesare medicilor de la ATI, în contextul epidemiei de coronavirus. Cele două echipamente vor fi furnizate săptămâna viitoare, iar tot atunci se va face și instructajul personalului medical pentru utilizarea acestora.

Fondurile provin din donațiile celor 17 membre ale asociației băcăuane, care în 2015 a mai donat aparatură medicală de peste 14.000 de lei către Secția de Oncologie din cadrul SJU Bacău.

„Suntem o organizație mică, compusă doar din femei, la care funcționează empatia în momentele importante. A fost de-ajuns ca una dintre noi să tragă un semnal ca să ne mobilizăm repede și să sprijinim cu ceva în această situație de criză. De la idee la faptă au fost doar câțiva pasi. Ioana Dinu (director medical SJU Bacău, n.r.), care e colega noastră, a răspuns imediat și ne-a spus de ce echipamente este nevoie. Am evaluat disponibilul de numerar, am fost puse în contact cu personalul de la biroul de achizitii de la Spital și de-aici a mai fost doar un pas. Profit de ocazie și mulțumesc celor care donează la evenimentele organizate de noi”, a declarat Otilia Lupu, membru fondator Inner Wheel.

Asociația nu vrea să se oprească aici și intenționează să strângă fonduri pentru a achiziționa și alte echipamente necesare în Spitalul Județean Bacău. Cei care vor să doneze, mai ales în această perioadă, pot accesa datele de contact de pe pagina asociației.

Asociația Inner Wheel Bacău face parte din International Inner Wheel, una dintre cele mai mari organzații feminine de voluntariat din întreaga lume. În calitate de ONG, Inner Wheel lucreaza împreuna cu Națiunile Unite și are reprezentante în trei centre ONU în Geneva, New York și Viena. Inner Wheel Bacău a fost fondată în anul 2009.