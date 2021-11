Asociația Elevilor: „În Primăria Bacău, primarul Viziteu doarme de prânz, iar elevii stau fără burse!”

Asociația Elevilor din Bacău (AEBC), organizație reprezentativă a elevilor din județului Bacău, îi solicită primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu să înceapă demersurile pentru a emite o hotărâre de consiliu local care să prevadă numărul și cuantumul burselor elevilor pentru semestrul I din anul școlar curent.

Dreptul elevilor din Bacău de a beneficia de burse este menționat în Constituția României și în Legea Educației Naționale, iar obligația autorităților locale de a asigura accesul la burse și de a le finanța prin intermediul finanțării complementare este menționată în Legea Educației, la articolul 105, alineatul (2), se arată într-un comunicat de presă al Asociației Elevilor Bacău.

La începutul discuțiilor Asociației Elevilor din Bacău cu actualul edil, la începutul anului 2021 acesta scuza întârzierea adoptării unei hotărâri de consiliu local care să prevadă numărul și cuantumul burselor până în luna ianuarie prin faptul că abia preluase mandatul de primar, pe lipsa de mobilitate de directorilor de școli și a inspectoratului școlar județean. „Totuși, având în vedere că a fost și este vehement în legătură cu poziția sa referitoare la burse, pe care a refuzat să le bugeteze conform, fiindcă elevii nici în momentul actual nu le-au fost achitate bursele în totalitate, după cum este prevăzut în lege, putem trage concluzia că educația nu este prioritară pe agenda administrației Viziteu”, se artată în comunicat.

Refuzul clar de a bugeta bursele conform legii, pe care o consideră „interpretabilă” la acest capitol, dublate de întârzierea emiterii unei hotărâri de consiliu local pentru semestrul I din anul școlar 2021-2022, denotă o clară lipsă de respect față de cetățenii municipiului Bacău. Elevii au fost mereu codași în prioritățile actualei administrației, care adeseori uită că persoanele fără drept de vot există și ele pe raza municipiului. Bursele elevilor sunt un drept constituțional, nu o contribuție facultativă, după cum par a fi în gândirea actualului edil. Așadar sperăm că vom vedea cât de curând un proiect de hotărâre de consiliu local, al cărui inițiator să fie chiar domnul primar, ca ultimă instanță în resuscitarea capitalului propriu de imagine, prin intermediul căreia să câștige încrederea elevilor din municipiul Bacău. Educația băcăuană a fost subfinanțată ani la rândul, motiv pentru care îi solicităm primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu să înceapă demersurile pentru emiterea unei hotărâri de consiliu local, pentru a fi în concordanță cu situația socio-economică fiind un prim pas pentru prioritizarea învățământului.

„Anul trecut ați dat vina pe faptul că erați abia la începutul mandatului, anul ăsta ce mai așteptați, să cadă bursele din cer?”

„Din perspectiva noastră, a elevilor, municipiul Bacău nu are momentan primar. Nu are în persoana actualului edil o persoană pe care să se poată baza, care să le reprezinte interesele, care să îi ajute să se dezvolte, să beneficieze de educație de calitate, prin pur și simplul fapt pentru că nu prezintă interes pentru acesta. Tot auzim de dezvoltarea municipiului, laude peste laude pentru antreprenorii băcăuani, dar investițiile în educație și implicit în dezvoltarea pe termen lung al orașului sunt egale cu zero. Invit pe această cale toți băcăuanii la a se informa în legătură cu presupusa activitate a lui Lucian Daniel Stanciu Viziteu în domeniul educației, pe care l-a condamnat la subfinanțare, și să îl voteze pe viitor conform performanțelor. Anul trecut ați dat vina pe faptul că erați abia la începutul mandatului, anul ăsta ce mai așteptați, să cadă bursele din cer?”, a declarat Alexandra-Ioana Guramba, președinte al AEBC