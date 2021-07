Asociația Elevilor îl acuză pe Viziteu de manipulare: „Bursele sunt negociate la ghici, iar în urma presiunilor publice se comportă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat!”

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu dă înapoi, în scandalul tăierii banilor pentru bursele elevilor. După ce a propus reducerea cu 5 milioane de lei a bugetului, primarul a anunțat, pe Facebook, că totul a fost „fake-news”, ceea ce a stârnit o reacție vehementă a Asociației Elevilor Bacău.

„Pentru că s-a umplut, din nou, spațiul public, cu intoxicări privitoare la bursele pentru elevii din municipiul Bacău, vreau să precizez că NU s-a pus niciodată în discuție neplata acestora!”, a notat, pe Facebook, Viziteu.

„Tuturor, dar în special elevilor și părinților lor le spun clar și răspicat, că își vor primi bursele, așa cum am promis. Dacă bugetul va fi deblocat luni prin votul consilierilor, acesta prevăzând clar sumele necesare pentru a acoperi acest drept al elevilor, plățile vor putea începe. Aceasta este realitatea și aș vrea ca toate intoxicările să înceteze!”, a mai susținut primarul Bacăului.

În replică, Asociația Elevilor Bacău a prezentat o probă a faptului că, de fapt, primarul Viziteu a intenționat să nu plătească bursele școlare conform legii și îl acuză pe edil de manipulare.

Faptul ca bursele riscau să fie diminuate, până să rămână iar la suma de 12 milioane – victorie pe care am obținut-o cu ajutorul consilierilor locali care au acordat un vot de încredere educației – NU ESTE O MINCIUNĂ! Bursele întotdeauna au fost slab bugetate de echipa primarului Municipiului Bacău. Spre exemplu, în luna aprilie, la ședinta de consiliu local la care noi am participat ca reprezentanți ai elevilor, primarul și echipa sa au considerat ca 5 milioane sunt de ajuns pentru burse în bugetul local. Ceilalți consilieri au adăugat printr-un amendament, suma de 7 milioane de lei, fiind conștienți de faptul că suma inițială ar fi pus in dificultate plata conform criteriilor legale. În niciun moment primarul și echipa sa nu au dorit sa facă un amendament separat sau să investească o suma mai mare decât cea adăugată de opoziție, indiferent de promisiunile de pe rețelele de socializare”, a scris, pe Facebook, asociația.

Elevii Municipiului Bacău trebuie să știe adevărul: Bursele sunt negociate de Primăria Bacăului la ghici, iar în urma presiunilor publice se comportă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat! Unde este asumarea? Elevii așteaptă de mai bine de un an să li se respecte un drept. Astfel, ne aflăm astăzi în postura de a informa toți cetățenii, elevii, părinții, că bursele devin un deziderat din ce în ce mai imposibil de atins dacă ne limităm doar la o comunicare deschisă și o încredere ce se pierde treptat din partea noastră pentru primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

În urma tuturor speculațiilor apărute în spațiul public în ultimele zile, se dovedește faptul că Primăria Municipiului Bacău funcționează prin cuvinte și promisiuni, dar nu prin fapte, deși orice elev și cetățean are acces la documentele publice care spun adevărul negru pe alb!

De asemenea, în fiecare negociere de când bugetul a fost blocat și s-a cautat o cale de mijloc, bursele erau prima categorie de cheltuială ce se voia a fi diminuată. Acest lucru s-a dovedit și zilele trecute, dar și ieri, când proiectul de modificare a hotărârii, arată negru pe alb dorința administrației publice a Municipiului Bacău: tăierea burselor. Aceste informații nu sunt false, în ciuda manipulării publicului. Ne-am fi bucurat sa fie, dar din păcate diminuarea burselor a fost întotdeauna o prioritate, de parca această categorie de cheltuieli a fost cea care a blocat întreg bugetul orașului. Merită elevii să sufere pentru niște conflicte politice? Merită elevii să vadă cum un lider, o echipă ce se vrea a fi transparentă, încalcă o lege în defavoarea cetățenilor? Elevii s-au saturat de postări pe Facebook! Elevii își vor bursele, iar în urma întârzierii, aceștia doresc bursele cu dobândă! Este dreptul lor, iar de vreme ce bugetul va fi operabil, plata acestora trebuie sa se facă integrală numaidecât.

Credem ca dl. primar pe pagina lui de Facebook spune doar adevarul ce-l avantajează politic: nu a pus in mod direct in discuție neplata burselor public, ci a pus mereu la negocieri când a avut ocazia, mai puțin astăzi, in urma presiunii publice, micșorarea cu peste 5 milioane de lei a burselor, ceea ce ar fi dus sistemul de acordare a burselor in colaps din punct de vedere legal, întrucât nu s-ar fi putut respecta legile ce condiționează criteriile de acordare a acestora.

În loc de polemici pe rețelele de socializare, mai bine echipa domnului primar ar modifica în tot acest timp hotărârea de consiliu local privind bursele, pentru a se acorda și semestrului II aferent, așa cum obligă legea. A trecut aproape o lună de la întâlnirea cu reprezentanții primarului, care au garantat că la sfârșitul lunii iunie va exista o nouă hotărâre pentru cele două semestre, timp în care nu s-a întâmplat NIMIC! Nu este nevoie de un buget operabil pentru a exista această modificare – de vreme ce există și modificări pentru diminuarea sumei. Elevii așteaptă de prea mult timp: elevii își doresc bursa plătită integral pentru semestrul I și II al anului școlar 2020-2021.

Revoluția bunei guvernări începe prin respectarea legii! Vrem acțiuni, nu cuvinte. Prima acțiune a fost amendamentul consilierilor locali, dar acum așteptăm următorul pas din partea primarului și a echipei sale: o hotărâre pentru ambele semestre și plata integrala a burselor de îndată ce bugetul este operabil.

– Asociația Elevilor Bacău