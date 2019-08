Arta cinematografică revine în Bacău pentru a 4-a vară, datorită festivalului „Film mai aproape”. Vezi programul proiecțiilor de film!

Începând de astăzi, 22 august vor începe proiecțiile de film din cadrul festivalului Film mai aproape. Câteva titluri sunt:; Singură la nunta mea; Me, my gypsy family and Woody Allen; Brothers, Touch me not (proiecție cu intrare pe bază de invitație). Filmele proiectate în cadrul Festivalului și detaliile despre acestea le găsiți pe pagina de facebook a festivalului @Film mai aproape la secțiunea Evenimente. De asemenea, până pe 24 august se desfășoară Școala de vară – Film mai aproape, experiență care va fi trăită de 12 participanți, elevi de liceu din toată țara.

Film mai aproape de adolescenți

”Cultura cinematografică este promovată și valorificată cu adevărat în puține colțuri ale țării, Moldova și în special Bacăul aflându-se printre regiunile respective. Tocmai din dorința de a schimba acest lucru, am decis să construim acest proiect de la zero, având în spatele nostru susținerea familiei și a prietenilor. Festivalul și Școala de Vară ”Film mai aproape” sunt dedicate băcăuanilor dar și adolescenților pasionați de cinematografie”, adeclarant Ioana Pop, manager de proiect.

Conceptul Școlii este bine constituit. Procesul de selectare al participanților se bazează pe interesul acordat artei cinematografice și curajului de a ieși din zona de confort. Odată ajunși în Școală, participanții devin actorii principali, toată atenția trainerilor fiind acordată lor. În această ediție, ”filmul” este predat de cinci traineri, unul dintre ei provenind din Marea Britanie (Edwin Midgard, artist vizual) și patru traineri români din domeniul artelor vizuale(Alex Baltă, regizor și producător; Alex Lungu, editor de film, Ovidiu Ungureanu, artist vizual și producător, și Lucian Țigănuș, regizor și digital artist.). Spre finalul zilelor de training, participanții vor începe filmările pentru scurt-metrajele de final care vor fi premiate și proiectate în prima zi de festival.

Film mai aproape de băcăuani

” A 4-a ediție este dedicată femeilor din cinematografie, și din acest motiv toate filmele sunt regizate de femei. Ne dorim să creămprin aceste proiecții noi viziuni asupra cinematografiei românești și importanței acesteia în dezvoltarea regională. Sperăm ca această ediție să pună festivalul nostru atât în inima băcăuanilor cât și în în mijlocul orașelor care valorifică această artă”, ne spune Geo Barcan, manager artistic al festivalului.

Însă până să ajungă la cea de-a 4-a ediție, festivalul a trecut prin schimbări și adaptări la situații neprevăzute. Pentru a oferi participanților această oportunitate gratuită, proiectul a fost înscris în concursul din baza legii 350/2005, dar nu a trecut de această etapă, proiectul nefiind sprijinit prin finanțări nerambursabile.

”Atelierele ținute de trainerii noștri sunt un bun exemplu pentru educația de tip non-conformist care ar trebui să stea la dispoziția oricărui adolescent din această țară. Însă aceasta implică anumite costuri pe care festivalul nostru le-a acoperit doar cu ajutorul mediului privat. Ne bucurăm că, în ciuda impedimentelor financiare, am reușit să ne păstrăm independența și să oferim această oportunitate participanților din acest an.”- Sanda Ilieș, Coordonator al Școlii de vară

Festivalul Film mai aproapese bucură așadar de un succes în rândul adolescenților din întreaga țară, această ediție având un număr record de aplicații, dar și în rândul băcăuanilor care beneficiază de proiecții de filme celebre și intrarea gratuită la acestea.

Programul este:

JOI, 22 AUGUST

Proiecție de scurtmetraje| Școala de vară | 20.00 | @Casa Memorială George Bacovia.

Me, my gypsy family and Woody Alen, R. Laura Halilovic| Documentare la curte | ora 21.30 | @Casa Memorială George Bacovia.

Kitsch party | ora 21.00 | @The Stage

VINERI, 23 AUGUST

Touch me not, R.Adina Pintilie| Eveniment privat | ora 20.30 | @Complex Muzeal ”Iulian Antonescu”.

Singură la nunta mea, R. Marta Bergman | ora 20.30 | @Casa Memorială George Bacovia.

SÂMBĂTĂ, 24 AUGUST

Oamenii dreptății + Q&A R. Monica Lăzăreanu-Gorgan| ora 20.10 | @ Casa Memorială George Bacovia.

Brothers, R. Aslaug Holm [KINEDOK] | ora 21.30 | @ Casa Memorială George Bacovia.

(comunicat de presă)