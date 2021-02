Aproape 20.000 de șoferi băcăuani au peste 70 de ani. Legislația nu impune reguli specifice pentru bătrâni

Numărul conducătorilor auto înregistrați în județul Bacău depășește 240 de mii de persoane. Dintre aceștia, sunt înregistrați 18.748 de posesori de permis de conducere care au peste 70 de ani. Alte 63.997 de persoane sunt în segmentul de vârstă cuprins între 50 și 70 de ani.

Deși este evident că de la o anumită vârstă reflexele nu mai sunt aceleași, legea nu prevede reguli specifice privind conducătorii auto care au peste 70 de ani. „Pentru toți posesorii de pemis de conducere există obligația prezentării unei fișe medicale la reînnoirea permisului de conducere astfel că, invariabil , odată la maximum 10 ani, posesorii de permis de conducere sunt testați medical. Dacă testul medical are un rezultat negativ, nu se reînnoiește permisul de conducere. În situații rare, fișa medicală are mențiuni cu privire la obligativitatea retestării medicale la un interval mai mic de 10 ani, 1 an, 3 ani, 5 ani revenire”, explică cms.șef Bogdan Crăciun, șef Serviciul Eliberare Permise Bacău.

Tot după evaluarea medicilor de specialitate, se pot impune restricții pentru anumiți șoferi, restricții precum să nu depășească viteza de 70 km/h, să nu se deplaseze pe o rază mai mare de 50 km de adresa de domiciliu, să nu circule noaptea sau să doteze autovehiculul cu anumite echipamente.

Anul trecut, în câteva sute de accidente, la nivel național, de vină au fost șoferii care aveau peste 70 de ani. Cea mai frecventă cauză a fost conducerea pe contrasens.

Peste 9.000 de începători

De cealaltă parte, dacă vorbim de începători în ale condusului, doar în 2020 s-au eliberat 9.082 de permise. În total au fost peste 22.000 de doritori, dar numărul celor care au picat la proba teoretică a fost de 12.511 candidați. La examenul practic au picat 5.457.