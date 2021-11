Apel umanitar! Cristi are nevoie de bani pentru tratarea unui cancer de oase și pentru o proteză

Cristi Bârgăoanu, profesor la Școala Miron Costin din Bacău, are nevoie urgentă de fonduri pentru tratarea unui cancer osos de care suferă. De asemenea, ca să-și reia cât de cât viața normală, i-ar fi utilă o proteză al cărei preț depășește puterile sale și ale familiei. Logodnica sa a lansat un apel umanitar și speră să poată aduna fondurile necesare.

Bună ziua. El este logodnicul meu, Cristi Bârgăoanu. Anul trecut, pe 29 decembrie, ne-am logodit, iar in martie am aflat, târziu, că are cancer osos.

După o încercare nereușită de chimioterapie, piciorul afectat, cel drept, a fost amputat de la șold, la spitalul AKH din Viena, în iunie. Costurile au fost foarte mari, 20.000 de euro.

După operație a primit un tratament care nu este decontat în Romania, 1.600 de euro pe lună a costat. După 3 luni, s-a constatat ca tratamentul nu l-a ajutat foarte mult.

Acum urmează un tratament si mai scump, de aproximativ 3.500 de euro pe lună, de asemenea nedecontat de stat. În afară de acest tratament, Cristi are nevoie și de o proteză, pentru a-și relua viața normală, atât cât se poate. O proteză care i-ar permite acest lucru costă aproximativ 20.000 de euro.

Familia lui este îndatorată până peste cap la bănci și nu își mai permite alte împrumuturi. De aceea, vă rog din suflet să îi ajutăm, să le mai ușurăm povara financiară. Din puținul fiecăruia se face mult pentru Cristi. Contează enorm. Fără ajutor, el nu ar fi putut să își cumpere tratamentul din lunile anterioare. Viața e scumpă atunci când ai cancer.

Mulțumim din suflet pentru sprijinul acordat și până acum. Vă rog să distribuiți această postare și să întindeți din nou o mână de ajutor unui om tânăr, cu mare dragoste de viață.