Apel selecție de proiecte Asociația G.A.L. Ulmus Montana

Data lansarii apelului de selectie: 25.02.2019

APEL DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA



Masuri lansate: Asociatia G.A.L. Ulmus Montana anunta lansarea Apelului de selectie de proiecte Nr. 1/2019 pentru Masura M2/2B – Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA in perioada 25.02.2019 – 27.03.2019 .

Beneficiarii eligibili: Tanarul fermier in conformitate cu definitia prevazuta la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al exploatatiei agricole. Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tanar fermier” inseamna o persoana cu varsta de pana la 40 de ani* la momentul depunerii cererii, care detine competentele si calificarile profesionale adecvate si care se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al respectivei exploatatii.

*40 de ani inclusiv (pana cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani)

Fondurile disponibile pentru masura lansata si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect sunt prezentate in continuare.

Fondul disponibil pentru masura lansata este de 41.427,07* euro iar suma maxima nerambursabila/proiect este de:

50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO – nu se aplica in sesiunea curenta ;

; 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 SO.

*Fondul total alocat masurii, conform planului de finantare din strategia GAL, este de 161.427,07 euro, din care 41.427,07 euro sunt alocati masurii in cadrul sesiunii curente (apel de selectie nr. 1/2019).

Prevederi care se aplica doar pentru apelul de selectie nr. 1/2019 pe masura M2/2B: Ca urmare a faptului ca, in cadrul apelului de selectie nr.1/2019 pe masura M2/2B, nu se pot finanta proiecte de 50.000 euro (intrucat fondul disponibil alocat pentru respectivul apel este de 41.427,07 euro), sunt eligibili, in cadrul apelului de selectie nr. 1/2019 pe masura M2/2B, doar beneficiarii ale caror exploatatii agricole au o dimensiune economica cuprinsa intre 12.000 € SO si 29.999 SO. In cadrul apelului de selectie nr.1/2019 nu sunt eligibili solicitantii ale caror exploatatii agricole au o dimensiune economica cuprinsa intre 30.000 € SO si 50.000 € SO.

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune pana la data limita 27.03.2019 la sediul GAL ULMUS MONTANA din incinta Casei de Cultura Buhusi, et.1, ors. Buhusi, str. Nicolae Balcescu, nr.1, jud. Bacau, in intervalul orar 8.00 – 12.00, in fiecare zi lucratoare.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidul solicitantului cu documentele anexe elaborate de GAL pentru Masura M2/2B – Instalarea tinerilor fermieri din zona G.A.L. ULMUS MONTANA , acestea fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galulmusmontana.ro.

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0744.543.733 Nadia Isaila – Manager, e-mail: galulmusmontana@yahoo.com, pagina web www.galulmusmontana.ro. De asemenea, informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL ULMUS MONTANA pe suport tiparit.

Prezentul apel de selectie a fost aprobat de cate Consiliul Director al Asociatiei G.A.L ULMUS MONTANA, conform Deciziilor Consiliului Director nr. 119/07.02.2019.

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

