APEL pentru DONAȚII! Angajații Serviciului Județean de Ambulanță Bacău au nevoie de fonduri pentru achiziția de echipamente de protecție

Angajații Serviciului de Ambulanță Bacău au făcut un apel public către toți cei care ar putea dona sume, indiferent cât, Asociației pentru Ambulanță pentru achiziționarea de materiale dezinfectante, măști, mănuși. „Problema nu este că nu am avea la acest moment, dar ne pregătim pentru alte scenarii. Am găsit firme de la care să putem cumpăra, dar nu mai vor plata la termen, ci cash. Ori, prin instituție, trebuie să respectăm anumite proceduri. Ne este mai ușor să cumpărăm așa, mai ales că aceste materiale se găsesc mai greu. În plus, să ținem cont că ai noștri colegi sunt chiar în prima linie, intră în contact primii cu pacienții”, a declarat Alina Banu, angajat al serviciului, cea care a înființat asociația.

„Noi ne-am aprovizionat cu ceea ce ne trebuie, dar acum, pentru protecția colegilor și a pacieților, punem măști și mănuși nu doar personalului, ci și pacienților și eventualilor aparținători. Asta înseamnă un consum în plus”, a declarat dr.Aura Crețu, șefa Serviciului de Ambulanță Bacău. Aceasta dă asigurări că sunt materiale suficiente, în acest moment, pentru următoarele două săptămâni, dar asta doar dacă nu apar mai multe cazuri de îmbolnăviri.

Produsele s-au scumpit

Ca și în cazul altor produse, cei care comercializează dezinfectanți și echipamente de protecție nu s-au sfiit să crească artificial prețurile, profitând de nevoia spitalelor sau clinicilor de a se aproviziona cu stocuri mai mari. „Dacă până acum măștile FP 2 erau 10-15 lei, acum se cumpără cu 50 și chiar 70 de lei. Mănușile simple costă acum cât costau cele scumpe înainte”, spune Alina Banu. Indiferent de cost, angajații de pe ambulanțe trebuie să se protejeze, mai ales că nu știu exact cu cine vin în contact. „Ne confruntăm cu situații de persoane care nu vor să recunoască dacă au venit din străinătate. Dacă mergem la pacienți căzuți în stradă, nu știm de unde provin acele persoane. La pacienții la care se face intubare, folosim echipamente ca și cei din spitale”, a mai explicat Aura Crețu. După fiecare intervenție pentru persoanele cu infecții respiratorii și nu numai, ambulanțele trebuie dezinfectate temeinic, așadar alt consum de dezinfectanți.

Donațiile se pot face în contul Asociației pentru Ambulanță Bacău – ASOCIATIA PENTRU AMBULANTA BACAU Cont: RO31BRDE040SV75693980400, care a anunțat că poate primi și donații în produse.