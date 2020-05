Apel către marile companii: „Dedeman, Aerostar, Barrier, Agricola, Barleta, Croco, Șerban, SIF Moldova! Îndrăzniți, susțineți autostrada A13 alături de noi!”

Marile companii din Bacău sunt invitate să se alăture campaniei de susținere a proiectului Autostrăzii A13 Brașov – Bacău. Deputatul PSD Lucian Șova face un apel la mediul de afaceri să își spună punctele de vedere despre o investiție de care ar putea beneficia, alături de Centura Bacăului și Autostrada A7 Moldova (Ploiești – Pașcani).

De asemenea, fostul ministru al Transporturilor anunță o manifestare la care Search Corporation, firma care a câștigat contractul de proiectare a autostrăzii să-și prezinte intențiile.

„Dedeman, Aerostar, Barrier, Agricola, Barleta, Croco, Șerban, SIF Moldova și toți ceilalți! Îndrăzniți, susțineți autostrada A13 alături de noi!”, cere fostul ministru al Transporturilor, în mandatul căruia s-a semnat contractul pentru Centura Bacăului și s-au pus bazele pentru Autostrada A13, Brașov- Bacău:

Legitimitatea implicării mediului de afaceri în susținerea unui proiect ca autostrada A13 este de necontestat și extrem de necesară. Îmi propun să organizez o manifestare tehnico-științifică, la care Search Corporation să prezinte proiectul și strategia pe care o are privind lucrările contractate. Sper să ne bucurăm de prezența/susținerea mediului de afaceri băcăuan și nu numai.

La Bacău, sub administrația PSD, s-au concretizat câteva proiecte mari, aeroportul, centura, drumurile naționale, care ar trebui să constituie argumente serioase că noi vrem, știm și putem face lucruri, nu lansăm doar promisiuni electorale.

Eurodeputatul Dragoș Benea a comentat duminică, pe Facebook, atacurile la care a fost supus primarul Iașiului, Mihai Chirica, după ce a recunoscut avantajele proiectului autostrăzii Brașov – Bacău:

Severitatea cu care a fost taxat primarul Iașiului – chiar de către ai săi – pentru „vina” de a fi recunoscut marți, la Ministerul Transporturilor, că A13 Bacău – Brașov este cel mai avansat proiect de autostradă din Moldova arată, destul de clar, de ce nu am reușit să avem până acum, în această parte a țării, o autostradă: pentru că preferăm să ne sabotăm, dându-ne în cap unii altora, în loc să acționăm uniți pentru împlinirea acestui deziderat!

Spre stupefacția lui Chirica, și nu doar a lui!, A13 devine – odată cu semnarea contractului de proiectare (studiu fezabilitate + proiect tehnic) – cel mai avansat și mai important proiect de autostradă din Moldova, iar asta nu trebuie să (mai) mire pe nimeni!

Am spus, nu o dată, că A13 Bacău – Brașov se află pe un curs ireversibil și nu e deloc o întâmplare că am ajuns aici. Asta, pentru că s-a lucrat – de la bun început – după un plan articulat, în mandatul de ministru al Transporturilor pe care l-a avut băcăuanul Lucian Șova, pornind de la premisa că Moldova întreagă are nevoie de autostradă, nu doar un oraș sau un județ (fie el Iași). Autostrada se construiește pentru o regiune, nu pentru hrănirea/mulțumirea unor orgolii provinciale…

Așa că, în timp ce unii fluturau propagandistic „metrul de autostradă” pe Facebook sau făceau poze de Centenar cu o autostradă care n-avea finanțare (A8 Tg. Mureș – Iași), noi – social-democrații băcăuani – turnam fundația solidă a celui mai fezabil proiect de autostradă din Moldova.

Lucrurile au stat astfel:

-„MOMENTUL ZERO”: În decembrie 2018, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a publicat rezultatele analizei multicriteriale realizate de experți reputați și agreați de Comisia Europeană (BEI-PASSA), în care s-a consemnat – pe baze științifice de analiză, nu pe simple păreri – că A13 Bacău – Brașov e cea mai eficientă variantă de conectare a Moldovei cu Transilvania prin autostradă.

-„DECLICUL”: În februarie 2019, expresie a rezultatelor analizei multicriteriale, A13 a primit alocare în buget, mulțumită, în primul rând, parlamentarilor PSD Bacău care au impus la finanțare acest proiect.

-„LICITATIA”: Cu bugetul astfel asigurat, în mai 2019, Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, a lansat – în timpul guvernării PSD – licitația pentru contractarea serviciilor de proiectare a A13 Bacău – Brașov. După o procedură cronofagă (penalizată de venirea PNL la guvernare), întinsă pe un an de zile, CNAIR a stabilit – în sfârșit – un câștigător, iar proiectarea (studiu fezabilitate + proiect tehnic) poate începe.

Să nu uităm că A13 Bacău – Brașov are certe avantaje competitive în raport de clamata, dar iluzoria, A8 Tg. Mureș – Iași. Iată câteva, pe înțelesul tuturor (așa cum reies foarte clar din analiza multicriterială amintită):

-A8 are 310 de kilometri lungime, A13 doar 160 km – deci aproape la jumătate

– A8 are un impact de mediu de peste 55%, A13 doar 8%

– culoarul/traseul A8 se suprapune peste 51.800 de hectare arii protejate și rezervații naturale, A13 doar peste 6800 de hectare (de 8 ori mai puțin)

– A8 e de 3 ori mai scumpă decât A13 deoarece va trece prin munți

– A8 e „spartă”, din cauza lungimii, în trei tronsoane, decalate în etape diferite de proiectare/reproiectare (unele cu orizont de așteptare după 2021)

PNL s-a folosit de A8 Tg. Mureș – Iași doar pentru a da bine în poze, în 2018 la Centenar, și pentru a-i amăgi pe ieșeni/moldoveni, „furându-le” voturile cu o promisiune practic irealizabilă de autostradă. Atunci, le-a convenit de minune să-i mintă pe moldoveni. Cei de la Iași și, odată cu ei, o bună parte din locuitorii regiunii au fost seduși și abandonați de demagogii de la PNL, iar acum descoperă pe propria lor piele că autostrăzile nu se fac cu sloganuri, postări sau hashtag-uri pe Facebook. Ghinion, cum ar spune unii!

Așa cum noi am făcut șoseaua de centură a Bacăului, cu ministrul Șova în postura de „driver” al proiectului, vă asigur că așa vom pune umărul și la realizarea A13 Bacău – Brașov, singura șansă ca Moldova să aibă, în timpul vieților noastre, o autostradă.