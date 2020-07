Apă cu presiune, după program, în municipiul Bacău. CRAB anunță măsuri pentru revenirea la normal

Băcăuanii vor avea presiune normală la robinete după un program anunțat de CRAB. Compania de apă afirmă că va lua măsuri, în urma numeroaselor sesizări primite de la abonați.

Arhiva 18 iulie 2019

Principalele probleme cu care se confruntă CRAB sunt, pe de o parte, creșterea masivă a consumului de apa din aceasta perioada, cumulat cu nivelul mare al pierderilor din reteaua de distributie (60%), cauzate de vechimea conductelor de 60 ani, dar și diminuarea stocului de apa potabila acumulat in rezervoarele din incinta Statiei de Tratare Barati, ca urmare a lucrarilor de reabilitare în desfasurare, la unul dintre rezervoarele de 5.000 mc.

„În scopul asigurarii alimentarii cu apa potabila a municipiului Bacau, dar si pentru înmagazinarea apei in rezervoarele aflate in functiune, astfel incat să se asigure în permanență stocul de apa necesar, inclusiv in caz de avarie, suntem nevoiti sa procedam la furnizarea apei potabile, la parametri normali de debit si presiune, in urmatorul interval: dimineața între orele 5.00-10.00; după-amiaza între orele 17.00-22.00. Subliniem ca in afara acestui program, vom furniza apa potabila la presiune si debit reduse”, anunță CRAB, într-un comunicat de presă.

Se întrerup lucrările de la Barați

În ceea ce priveste lucrarile pe care le derulează la cele doua rezervoare de 5.000 mc din Statia de Tratare Barat, CRAB anunță amânarea lucrărilor: „Din cauza numarului mare de sesizari primite din partea consumatorilor, privind lipsa presiunii in aceasta perioada de vara, imediat ce vom finaliza lucrarile la primul rezervor de 5000 mc (aproximativ doua saptamani) vom suspenda lucrarile la al doilea rezervor, urmand a le relua investitia in perioada octombrie-noiembrie”.

CRAB amintește faptul că aceste investiții au fost programate inițial pentru luna martie 2020, dar declanșarea stării de urgență și, ulterior, a stării de alertă au oblicat compania să le amâne.

„Desi nevoia de investitii in acest segment de activitate este majora, pentru ca intelegem problemele cu care se confrunta populatia, vom amana finalizarea lor in sezonul rece”, precizează CRAB.