Apă cu program, la Onești

Avand in vedere adresa cu nr. 112984/ 18.10.2019, prin care S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. anunta intreruperea furnizarii apei potabile in municipiul Onesti in scopul finalizarii lucrarilor de modernizare a Statiei de Tratare Darmanesti, la data de 22.10.2019 si tinand cont de neplacerile anterioare cauzate de avariile successive si simultane pe conducta de aductiune apartinand CRAB, RAJA S.A. va furniza apa cu program in municipiul Onesti pe toata durata intreruperii furnizarii apei potabile de catre CRAB.

Potrivit CRAB, lucrarile sunt estimate a se desfasura in intervalul orar 08,00- 24,00, in data zilei de 22.10.2019 iar timpul estimat de umplere a conductei de aductiune este de aproximativ 8 ore dupa finalizarea lucrarilor, respectiv pana la ora 08,00, in data de 23.10.2019.

In aceasta situatie, RAJA S.A. va alimenta municipiul Onesti cu apa potabila din rezervor pe timpul desfasurarii lucrarilor si umplerii conductei, pana ce rezerva de apa din rezervoare se va reface la nivelul optim, dupa urmatorul program:

– 22.10.2019 – 06,00 – 10,00

18,00 – 23,00

– 23.10.2019 – 06,00 – 10,00

18,00 – 23,00

Asiguram inca o data, toti abonatii din Onesti, ca imediat ce lucrarile vor fi remediate si dupa ce se va asigura nivelul optim de pompare din rezervorul Cuciur, echipele noastre vor efectua manevrele de vane pentru reluarea alimentarii cu apa a municipiului Onesti, in regim permanent, in conditiile tehnice si de calitate prevazute de lege.