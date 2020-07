Apă cu program în municipiul Onești. Comunicatul RAJA SA

Avand in vedere avaria produsa pe conducta de aductiune apartinand S.C. CRAB S.A., in data de 28 iunie 2020, si din cauza debitului de intrare insuficient dar si a consumului mare, volumul de apa din rezervoarele de la stația de tratare și înmagazinare Cuciur nu a putut fi refacut la un nivel suficient pentru a fi tehnic posibila alimentarea cu apa potabilă a întregii localități in cazul aparitiei unei noi avarii majore.

Astfel, RAJA S.A. este nevoita sa alimenteze municipiul Onesti cu apa potabila dupa un program atent gandit, astfel incat populatia sa fie cat mai putin afectata si in acelasi timp sa fie posibila si inmagazinarea apei in rezervoare.

Prin urmare, incepand cu data de 03 iulie 2020, pe timpul noptii, in intervalul orar 01:00- 05:00, se va sista alimentarea cu apa a municipiului, pana ce nivelul de apa din rezervoare va atinge un nivel suficient astfel incat, in cazul aparitiei unei noi avarii pe conducta de aductiune apartinand CRAB, locuitorii municipiului Onesti sa nu sufere de lipsa apei potabile un timp indelungat.

Va multumim pentru intelegere si va asiguram ca echipele din teren monitorizeaza in permanenta starea retelelor, mentinand in standarde calitatea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare!