Apă cu program, în Bacău. CRAB anunță că lucrările de la Barați se apropie de final

Lucrarile aferente investitiilor ce vizeaza rezervoarele de la Barati, se apropie de final, anunta CRAB, intr-un comunicat de presa. Marti, bacauanii vor avea apa cu program.

„Pana la aceasta data, desi am functionat fara un rezervor de 5.000 mc si am anuntat program restrictionat de furnizare a apei pentru 40% din populatia municipiului Bacau, am reusit prin eforturi sustinute, sa asiguram aprovizionarea cu apa potabila la parametri normali de debit si presiune, pentru marea majoritate a utilizatorilor deserviti, fara intreruperi in prestarea serviciului”, anunta conducerea CRAB.

Marti, 8 iunie 2021, pentru inlocuirea unei conducte care face legatura intre cele doua rezervoare de 5000 mc si reteaua de distributie din municipiu, sistemul va functiona fara cele doua rezervoare de 5000 mc. Astfel, in intervalul specificat vom avea disponibil pentru completarea debitului furnizat prin conducta de aductiune Valea Uzului -Barati, doar stocul de apa acumulat in rezervorul de 10.000 mc.

Ca atare, programul estimativ de furnizare a apei potabile in municipiul Bacau pentru marti – 8 iunie, va fi urmatorul:

3 ore dimineata (in intervalul orar 06:00 – 09:00)

3 ore dupa – amiaza (in intervalul orar 17:00 – 20:00)

Urmatorii utilizatori, alimentati din gospodariile de apa Gheraiesti si Margineni, nu vor fi afectati de aceste lucrari, furnizarea apei potabile realizandu-se la parametri normali de debit si presiune, 24 din 24 ore:

Cartier Serbanesti Cartier Izvoare; Zona Milcov – Stadionului – Alecu Russo; Zona Stefan cel Mare blocurile cu numere cu sot, inclusiv strazile Valea Rosie, Turbinei, Vantului si Vadu Bistritei; ANL Gheraiesti; Calea Moinesti – SALBAC – Calea Moinesti nr. 34; Fosta fabrica Diana Forest, actualmente Barlinek Bacau; Arcadie Septilici; Prelungirea Arcadie Septilici (com. Margineni) si str. Intre Vii (com. Magura); satul Barati (com. Margineni) Comuna Margineni, satele: Valea Budului – Trebes – Padureni – Luncani – Podis; SC Conagra SA, SC Europrod SA; Satul Fantanele (com. Hemeius).



„In scopul limitarii cat mai mult posibil a disconfortului creat de lucrarile demarate, facem apel la consumatorii nostri, sa utilizeze apa in mod responsabil. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi mulțumim pentru înțelegere”, se mai afirma in comunicatul CRAB.