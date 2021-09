Apa caldă va fi sistată pentru trei zile, în municipiul Bacău

Thermoenergy Group S.A. Bacău anunță că în perioada 8.09. — 10.09.2021 va sista furnizarea apei calde pentru toți locuitorii Municipiului Bacău racordați la puncte și module termice, în vederea efectuării reviziilor programate necesare la sursele de producere a energiei termice.

„Suntem constienti de disconfortul produs, dar acest lucru este imperios necesar in vederea unei bune functionari a sistemului in sezonui rece 2021 – 2022. Incarcarea retelelor se va face incepand cu data de 11.09.2021, progresiv, pe masura ce vor fi atinsi parametrii optimi de functionare. Totodata facem apel catre toti consumatorii si catre toate asociatiile de proprietari sa isi finalizeze lucrarile efectuate pe instalatiile interioare de distributie, avand in vedere apropiata incarcare a retelelor in vederea efectuarii probelor tehnologice pentru sezonul rece.” a anuntat Thermoenergy într-un comunicat de presă