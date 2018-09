Anunț vânzare prin licitație publică spațiu comercial situat în Onești

EVOINSOL SPRL cu sediul in Bucuresti, B-dul Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58, sector 6, în calitate de administrator judiciar al S.C. ARCADIA 2000 S.A. – in reorganizare, cu sediul in Bucuresti, Calea Mosilor nr. 62-68, sector 3, nr. de înreg. la ORC: J40/143/1999, CUI: RO 11369861, societate in reorganizare, care face obiectul dosarului nr. 19217/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, organizeaza:

Licitatie publica cu strigare in data de 27.09.2018 ora 14.00 pentru:

– bun imobil reprezentand spatiu comercial in suprafata construita la sol de 380 mp, parter (360 mp, conform HG 617/1998) situat in Onesti, B-dul Republicii nr.1, judetul Bacau pornind de la valoarea de piata de 655.727 lei+TVA .

Persoanele care doresc sa se inscrie la licitatie au obligatia de a procura contra cost caietul de sarcini aferent bunului imobil, de la sediul administratorului judiciar.

Inscrierile la licitatie se pot face pana in preziua (lucratoare) licitatiei (zilele de miercuri), orele 16.00, scrisoarea de participare la licitatie (oferta), impreuna cu toate documentele mentionate in caietul de sarcini, urmand a fi depuse deodata la sediul EVOINSOL SPRL. Nedepunerea tuturor documentelor in termenul mentionat anterior conduce la pierderea dreptului de a participa la licitatie.

În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor relua SAPTAMANAL – in fiecare zi de joi, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

Toate persoanele interesate in achizitionarea bunurilor care fac obiectul licitatiei sunt invitate sa se inscrie la licitatie si sa vizioneze bunurile.

Informatii suplimentare se pot obtine:

– la telefon nr. 0755999218 persoana de contact pentru informatii bunuri, dna. Corina Anghilina, e-mail: officearcadia2000@gmail.com

– la telefon nr. 021.413.42.91, persoana de contact referitor Caiete de sarcini, dna Nora Ilie, e-mail: office.evoinsol@gmail.com , office@evoinsol.ro

