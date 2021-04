Anunț vânzare imobile din patrimoniul debitoarei SC LIVIANDRE PRODCOM SRL

CASA DE INSOLVENTA GMC SPRL Craiova, lichidator judiciar in dosarul nr. 451/3/2013, privind debitoarea SC LIVIANDRE PRODCOM SRL Bucuresti, organizeaza licitatie publica in vederea vanzarii urmatoarelor imobile: 1. Teren intravilan situat in Bacau, str. Abatorului, nr. 4, judetul Bacau, inscris in CF 20151, in suprafata de 2180,25 mp si constructiile C1- 161,81 mp, C2- 220 mp, C3- 126,87 mp evaluate la 885.490 lei. 2. Teren intravilan situat in Bacau, str. Abatorului, nr. 4, judetul Bacau, CF 28506 si constructiile C4- 166,20 mp, C5- 129,78 mp, C6- 108,29 mp, C7- 137,17 mp, C8- 26,90 mp, C10- 1622,21 mp, C13- 200,35 mp evaluate la 2.946.210 lei. Sumele nu includ TVA.

Licitatiile se vor desfasura in data de 28 Aprilie 2021, ora 14.00 cu reluare la data de 12 Mai 2021, ora 14.00, 26 Mai 2021, ora 14.00, 9 Iunie 2021, ora 14.00, 9 Iunie 2021, ora 14.00, 23 Iunie 2021, ora 14.00, 7 Iulie 2021, ora 14.00, 21 Iulie 2021, ora 14.00, 4 August 2021, ora 14.00, 4 August 2021, ora 14.00. Locatia desfasurarii licitatiei va fi la sediul lichidatorului judiciar din Craiova, str. Aries, nr. 1, bl. B, Complex Luxor, judetul Dolj. Relatii la Tel: 0745157020