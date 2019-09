Anunț referitor la alimentarea cu apă a Oneștiului – UPDATE

UPDATE: In intervalul 17.09.2019 ora 18,30- 18.09.2019 ora 03,00, intrarea apei potabile in statia de inmagazinare si tratare apa Cuciur s-a facut cu debite foarte mici, inmagazinandu-se un volum insuficient de apa, toata rezerva fiind furnizata in municipiul Onesti in aceasta dimineata.



In cursul noptii trecute, dupa reluarea furnizarii apei de catre CRAB S.A., in timpul verificarii periodice a valorilor debitelor inscrise pe debitmetrul de la intrarea in statia de inmagazinare si tratare apa Cuciur (statie de unde este alimentat cu apa tot orasul Onesti), lucratorii RAJA S.A. au constatat in jurul orei 03,00 dimineata, scaderea debitului la intrarea in statie la 0.

​Imediat, o echipa a inceput verificarea in teren si s-a constatat producerea unei noi avarii pe conducta de aductiune apartinand CRAB, in zona cartierului Buhoci din municipiul Onesti. Conform evaluarilor echipelor CRAB, am fost informati ca lucrarile sunt preconizate a se finaliza in seara aceasta la ora 20.00, dupa care vor fi initiate procedurile de umplere a conductei de aductiune, care vor dura, conform comunicarilor CRAB, aproximativ 12 ore.

​Dupa un sir de avarii majore care au afectat alimentarea municipiului Onesti cu apa potabila, avarii aparute pe conducta CRAB SA, in scopul remedierii cat mai rapide a noii avarii produse in timpul noptii si pentru a nu se prelungi disconfortul deja creat locuitorilor municipiului Onesti, imediat ce avaria a fost depistata, echipele RAJA au acordat tot sprijinul necesar echipelor CRAB, atat cu utilaje cata si cu forța de munca, desfasurand lucrari de degajare a terenului si sapaturi.

In momentul de fata, lucrarile in vederea remedierii cat mai rapide a avariei sunt in desfasurare. Asiguram inca o data, toti abonatii din Onesti, ca imediat ce avaria va fi remediata si dupa ce se va asigura nivelul minim de pompare din rezervorul Cuciur, echipele noastre vor efectua manevrele de vane pentru reluarea alimentarii cu apa a municipiului Onesti, in conditiile tehnice si de calitate prevazute de lege.