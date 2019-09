Anunț RAJA referitor la alimentarea cu apă a municipiului Onești

In cursul noptii trecute, echipele de interventie RAJA SA si CRAB au reusit sa remedieze si ultima avarie de pe conducta de aductiune DN 800 mm Statia Tratare Darmanesti-Tg.Ocna-Onesti. Imediat, lucrarorii companiei de apa din Bacau au repornit pomparea pe acest tronson, cu o lungime de aproape 29 km.

Avand in vedere lungimea si diametrul conductei de aductiune, dar si faptul ca pe traseu mai sunt alimentate 5 localitati, din estimarile echipelor de interventie, apa va ajunge la rezervorul Cuciur, de unde este alimentat orasul Onesti in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 15,00. In functie de debitul apei ce ajunge in rezervor, RAJA Onesti va relua alimentarea cu apa a abonatilor din municipiu in aceasta seara.

​​Asiguram inca o data, toti abonatii din Onesti, ca imediat ce se va asigura nivelul minim de pompare din rezervorul Cuciur, echipele noastre vor efectua manevrele de vane pentru reluarea alimentarii cu apa a municipiului Onesti, in conditiile tehnice si de calitate prevazute de lege.​​

Va multumim pentru intelegere si va cerem scuze pentru disconfortul creat!