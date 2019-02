Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC DELGAZ GRID S.A. TG. MURES anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

„Alimentare cu gaze naturale a localitatii Zemes, strada DC180A din localitatea Moinesti – strada Lucacesti, judetul Bacau“ propus a se realiza in municipiul Moinesti si in comuna Zemes, jud. Bacau.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau,str. Oituz, nr. 23, în zilele lucratoare, între orele 8 – 16 si la S.C. DELGAZ GRID SA din orasul Tg. Mures, b-dul Pandurilor nr.42, jud. Mures, in zilele lucratoare , intre orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau,str. Oituz, nr. 23.

Anunțuri publicitare