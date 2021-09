Anunț public

ARDELEANU GHEORGHE SI ANA MARIA, titular al proiectului „Extindere hala si schimbare destinatie in spatiu de prelucrare si vanzare produse din piatra”, propus a se realiza in orasul Comanesti, str. Combinatului, judetul Bacau, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bacău in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, în zilele de zilele luni-joi, vineri între orele 8.00-16.30, vineri intre orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bacau.