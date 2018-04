Anunț privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate

In conformitate cu art.6 din Legea Nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, aducem la cunostinta publica faptul ca se cauta proprietarii si detinatorii legali a urmatoarelor vehicule:

– Seat de culoare albastru depistata in Bacau, pe str. Alunului nr. 1,

– Nisan de culoare alb depistata in Bacau, str.Nufarului nr. 12 ;

– Opel de culoare gri depistata in Bacau, str.Oituz;

– Dacia de culoare rosu depistata in Bacau, str.Prelungirea Bradului, nr. 13;

– Fiat de culoare albastru depistata in Bacau, str.Nordului, nr.10.

Mentionam ca, din verificarile efectuate alte date cu privire la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor aratate nu detinem.

Proprietarii si detinatorii legali sunt rugati sa se prezinte cu actele de proprietate la Politia Locala Bacau, cu sediul in Bacau, str. I.L.Caragiale nr. 2.