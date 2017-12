Anunț privind prelungirea Apelului de selecție nr.1/2017 pe Măsura M3/3A Exploatații agricole și procesare și a Apelului de selecție nr. 1/2017 pe Măsura M4/6A Investiții în activități non-agricole

Anexa la Decizia Consiliului Director Nr. 805/23.11.2017

Anunt publicat in data de 04.12.2017

ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE NR.1/2017

PE MASURA M3/3A EXPLOATATII AGRICOLE SI PROCESARE SI A APELULUI DE SELECTIE NR. 1/2017 PE MASURA M4/6A INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE



In data de 31.10.2017, Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA a anuntat lansarea apelului de selectie nr. 1 pe Masura M3/3A Exploatatii agricole si procesare si a apelului de selectie nr.1 pe Masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole in perioada 31.10.2017-04.12.2017.

Prin prezenta, Asociatia G.A.L. ULMUS MONTANA anunta prelungirea apelului de selectie nr.1/2017 pentru Masura M3/3A Exploatatii agricole si procesare si a apelului de selectie nr1/2017 pentru Masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole cu 25 de zile lucratoare, ca urmare a solicitarilor primite la nivelul teritoriului Asociatiei G.A.L. Ulmus Montana. In acest sens, proiectele se vor depune pana la data limita 12.01.2018 la sediul GAL ULMUS MONTANA din incinta Casei de Cultura Buhusi, et.1, oras Buhusi, str. Nicolae Balcescu, nr.1, jud. Bacau, in intervalul orar 8.00 – 16.00, in fiecare zi lucratoare.

Prelungirea Apelului de selectie nr.1/2017 pentru Masura M3/3A Exploatatii agricole si procesare si pentru Masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole va determina in consecinta prelungirea cu 25 de zile lucratoare a termenelor limita de anuntare a rezultatelor, dupa cum urmeaza:

Evaluarea conformitatii, eligibilitatii si a criteriilor de selectie se realizeaza in maxim 30 zile lucratoare de la data finalizarii apelului de selectie in curs, respectiv pana la data 02.2018.

Raportul de evaluare se intocmeste in maxim 5 zile lucratoare de la intocmirea fiselor de evaluare a conformitatii, eligibilitatii si criteriilor de selectie, respectiv pana la data 05.03.2018 Raportul de evaluare se publica atat la sediul GAL, cat si pe pagina web a GAL.

Raportul de evaluare se publica atat la sediul GAL, cat si pe pagina web a GAL. Raportul de selectie se intocmeste si se publica la sediul GAL si pe pagina web a GAL in maxim 15 zile lucratoare de la data intocmirii raportului de evaluare, respectiv pana la data 26.03.2018.

In maxim 5 zile lucratoare de publicarea raportului de selectie se vor transmite solicitantilor notificari cu privire la rezultatul procesului de evaluare si selectiei, respectiv pana la data 02.04.2018.

Toate celelalte prevederi ale apelului de selectie nr.1/2017 pentru Masura M3/3A Exploatatii agricole si procesare si Masura M4/6A Investitii in activitati non-agricole se pastreaza.

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contacta in fiecare zi lucratoare, de la 8.00-16.00, la sediul GAL ULMUS MONTANA din incinta Casei de Cultura Buhusi, et.1, ors. Buhusi, str. Nicolae Balcescu, nr.1, jud. Bacau, la numarul de telefon 0744.543.733 (Isaila Nadia – Manager) sau la adresa de e-mail galulmusmontana@yahoo.com.