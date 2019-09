Anunț important referitor la alimentarea cu apă a Oneștiului

Tinand cont de faptul ca in municipiul Onesti alimentarea cu apa a fost intrerupta din cauza avariilor repetate pe conducta de aductiune Pafsin Dn 800mm in zona parc Magura-Tg.Ocna si pentru a nu aparea disfunctionalitati pe conducta de canalizare din municipiul Onesti, RAJA S.A. roaga toti utilizatorii de pe raza municipiului Onesti sa foloseasca reteaua de canalizare in mod rational si conform destinatiei acesteia.



In acest sens va rugam:

-sa evitati pe cat posibil deversarea in reteaua de canalizare, apa uzata care poate contine substante (uleiuri, grasimi, reziduuri alimentare si alte substante ) ce pot bloca/ infunda traficul pe conducta de canalizare ;

– de asemenea, sa evitam pe cat posibil aruncarea in reteaua de canalizare, a hartiilor, cartoanelor, servetelelor absorbante si a altor obiecte de acest fel, deoarece ,acestea din cauza debitului scazut de apa pot infunda instalatiile de canalizare din blocuri si retelele care preiau apa menajera din locuintele dvs.

In acest moment echipele C.R.A.B. sunt in teren si lucreaza la remedierea avariei in scopul de a relua in cel mai scurt timp alimentarea cu apa a localitatilor afectate de aceste avarii, implicit a municipiului Onesti.

Va multumim pentru intelegere!

– sursa: comunicat RAJA SA.