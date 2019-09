Anunț important despre furnizarea apei potabile în municipiul Onești

In urma remedierii de catre echipele RAJA si CRAB a ultimei avarii pe conducta de aductiune apartinand S.C. CRAB S.A., in cursul noptii trecute s-a reluat furnizarea apei la statia de inmagazinare si tratare apa Cuciur.

Deoarece avariile successive produse in ultima saptamana pe conducta de alimentare cu apa potabila apartinand S.C. CRAB S.A. au lasat Onestiul fara apa, rezerva de apa fiind deja redusa semnificativ dupa ce municipiul Onesti a fost alimentat cu apa potabila din rezervor in timpul avariilor precente, RAJA SA ia toate masurile necesare inmagazinarii apei potabile in rezervoarele proprii, astfel incat, locuitorii municipiului Onesti sa nu mai sufere de lipsa apei potabile un timp indelungat in cazul producerii unei noi avarii pe conducta de aductiune apartinand CRAB.

In aceste conditii, in cazul in care parametri actuali se mentin, municipiul Onesti va fi alimentat cu apa potabila din rezervor, dupa un program prestabilit, de doua ori pe zi, dimineata si seara, pana la refacerea stocului de apa necesar alimentarii localitatii in cazul aparitiei unei noi avarii pe conducta de aductiune. In aceasta seara, 19.09.2019, incepand cu ora 20,00, municipiul Onesti va fi alimentat cu apa potabila din rezervor, pentru aproximativ doua ore.

Programul de furnizare pentru ziua de maine, 20.09.2019, precum si data la care se va reveni la furnizarea in regim permanent a apei potabile, il vom comunica ulterior, functie de volumul de apa livrat de S.C. CRAB S.A.

Va asiguram ca personalul RAJA S.A. depune toate eforturile in vederea reluarii alimentarii cu apa a municipiului Onesti in regim continuu, in ciuda greutatilor pe care le-am intampinat in urma avariilor produse in sistemul de aductiune apartinand S.C. CRAB S.A.