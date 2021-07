Anunț etapă aviz mediu

Asociația Composesorală Nicolești, Timar Iuliu, Szabo Sandor și Bodor Emeric în calitate de titular, anunta publicul interesat ca in urma analizei planului de Amenajare al fondului forestier UP IV Nicolesti, amplasat pe teritoriul administrativ al comunelor Agas si Palanca, judetul Bacau si a consultarii membrilor comitetului special cinstituit, APM Bacau a luat decizia ca planul nu are efecte potential semnificative asupra mediului; nu este necesara evaluarea de mediu. Planul poate fi consultat la sediul APM Bacau, strada Oituz nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 8-14 si la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro, sectiunea Reglementari/avize de mediu.

Memoriul de prezentare al Planului de amenajare silvic si proiectul deciziei de incadrera, motivate, pot fi consultate la sediul APM Bacau, strada Oituz nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 8-14 si la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro, sectiunea Reglementari/avize de mediu.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare, pe care le trimite in scris la APM Bacau, str. Oituz nr. 23, fax. 0234/571056, in termen de 10 zile caledaristice de la publicarea anuntului, pana la data de 22.07.2021.