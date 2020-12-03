Anunț deces: DAN ȚARĂLUNGĂ

ÎMPĂRTĂȘIM DUREREA FAMILIEI ÎNDURERATE A COLEGEI NOASTRE SILVIA – CORINA ȚARĂLUNGĂ PENTRU PIERDEREA BRUSCĂ ȘI CRUDĂ A SOȚULUI, DAN ȚARĂLUNGĂ – EMINENT SPECIALIST, COLEG DE ALEASĂ DISTINCȚIE ȘI NOBLEȚE SUFLETEASCĂ.
TRANSMITEM SINCERE CONDOLEANȚE SILVIEI PRECUM ȘI TUTUROR CELOR RĂMAȘI ÎN FAMILIA EI – COPII, NEPOȚI ȘI RUGĂM PE BUNUL DUMNEZEU SĂ-I ÎNTĂREASCĂ ÎN ACESTE MOMENTE GRELE, IMPOSIBIL DE SCRIS, IAR PE BUNUL DAN SĂ-L AIBĂ ÎN PAZA SA.
DUMNEZEU SĂ-L IERTE!
Din partea promoției 1965 a Facultății de Chimie de la Universitatea Al.I. Cuza Iași, cu toată compasiunea, Alexandru Cașcaval.
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