Anunț de participare acordare finanţări nerambursabile din bugetul local al Municipiului Bacău pentru activităţi nonprofit pentru anul 2018, domeniile Tineret si Social

Anunt de participare

pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău pentru activităţi nonprofit de interes general

pentru anul 2018, pentru domeniile Tineret si Social

Autoritatea finanţatoare Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău str. Mărăşeşti nr.6, Cod Fiscal 4278337, tel. 0234-581849, fax 0234-588757, e-mail contactprimarie@primariabacau.ro, în baza art.16 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2018, pentru domeniile: Tineret si Social.

Suma alocată pentru anul 2018 este 1.500.000 lei, aprobatã conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, repartizată în conformitate cu programul anual al finanţãrilor nerambursabile, aprobat prin HCL nr.94/15.03.2018, astfel : Domeniul Tineret 700.000 lei, Domeniul Social 800.000 lei.

Documentaţiile de referinţă, de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Metodologia Generală şi Ghidurile Solicitanţilor aferente domeniilor mai sus precizate, aprobate conform HCL nr. 109/14.04.2017 (Anexa nr.1- Metodologie, Anexa nr.3 – Ghid Tineret) si HCL nr.167/23.05.2017 (Domeniul Social) se pun la dispoziţie pentru consultare pe site-ul instituţiei www.municipiulbacau.ro, secţiunea Finanţări Nerambursabile sau prin intermediul Comisiei Tehnice pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 (Bacău str. Marasesti nr.6 ).

Avand in vedere :

– aprobarea în data de 15.03.2018 a Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2018;

– aprobarea domeniilor de finantare : tineret si social

in baza prevederilor Cap.III punct 9 alin.1 din Metodologia Generala pentru atribuirea contractelor de finantare neramburabila potrivit Legii nr.350/2005, aprobata prin HCL nr.109/14.04.2017 : „Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte va fi de 30 zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial”, respectiv data de 26 aprilie 2018 ora 16.00.

Aplicanţii vor depune cererile de finanţare pentru (domeniile tineret si social) conforme cu Ghidurile Solicitanţilor şi Metodologia Generală, la registratura Municipiului Bacău, str. Mărăşeşti nr.6 Bacău.

Perioada de depunere a proiectelor este 27.03.2018 – 26.04.2018 ora 16:00.

Selectia si evaluarea proiectelor depuse va fi facuta de catre comisiile de evaluare pentru fiecare domeniu de finantare, in perioada 27.04.2018 – 04.05.2018.

Criteriile in baza carora vor fi atribuite contractele de finantare nerambursabila sunt : relevanta si coerenta, metodologie, capacitate de realizare, bugetul proiectului, participarea partilor, durabilitate si sustenabilitate.

Se va acorda un termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii listei castigatorilor pentru formularea de contestatii. Acestea se solutioneaza in termen de 5 zile de la data limita de depunere a contestatiilor, de catre comisia de solutionare a contestatiilor.

Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisiile de evaluare, lista finală a câştigătorilor urmând a fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al Muncipiului Bacău.

Anuntul de participare a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a VI-a cu nr. 55/23.03.2018.

Primarul Muncipiului Bacau

Cosmin Necula