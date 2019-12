Anunț de mediu – spălătorie auto municipiul Onești

NEGHINA MIHAELA MARLENA in calitate de reprezentant al S.C. NEVILA FASHION S.R.L. Onesti, titular al proiectului “Desfiintare constructii C1, C2,C3,C4,C5,C6,C7 si construire spalatorie auto” propus a fi amplasat in jud. Bacau, municipiul Onesti, str. Calea Scutarului, nr. 2, anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bacau.