Anunț de mediu – S.C. TERMO – MAC SELF RO S.R.L

S.C. TERMO – MAC SELF RO S.R.L., titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bacau, ca nu este necesara evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata, pentru proiectul ,,Construire spalatorie auto self service”, propus a fi amplasat in Comanesti, strada Moldovei, nr. 67 A, judetul Bacau.

Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bacău, str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet : http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bacau.